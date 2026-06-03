Phim Hàn tháng 6: Lee Jae Wook lên đảo làm bác sĩ, Jin Ki Joo dạy dỗ học sinh hư

HHTO - Sau một mùa Xuân nhộn nhịp, tháng Sáu chào đón khá ít phim truyền hình Hàn Quốc mới lên sóng. Tuy nhiên, “số lượng” không phản ánh “chất lượng”, bởi vẫn có những tựa phim đầy hấp dẫn.

Doctor On The Edge (1/6)

Diễn viên: Lee Jae Wook, Shin Ye Eun

Ở Hàn Quốc, hầu hết nam giới phải nhập ngũ trước tuổi 30, một số ít lại hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc thông qua các đợt điều động khác. Và câu chuyện của Do Ji Ui (Lee Jae Wook) trong Doctor On The Edge nằm ở trường hợp thứ hai.

Do Ji Ui vốn là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tài năng làm việc tại một bệnh viện đại học. Để phục vụ với tư cách là bác sĩ y tế công cộng, đáp ứng yêu cầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc, anh đã nghỉ việc ở bệnh viện. Do Ji Ui muốn tránh bị điều động đến làm việc ở đảo vì những ám ảnh về đảo và biển. Không may, anh lại được điều đến làm việc tại một hòn đảo rất xa xôi. Ngay khi mới đến, anh đã tự nhủ không biết mình có sống sót nổi để quay về hay không.

Tại đảo, Do Ji Ui gặp gỡ y tá Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), cô làm việc tại chi nhánh y tế công cộng trên đảo. Trước đây, Yook Ha Ri từng làm việc ở một bệnh viện đại học, nhưng vì một lý do nào đó, cô đã đến hòn đảo này. Yook Ha Ri luôn làm việc với niềm đam mê, cũng như tình cảm dành cho bệnh nhân.

Teach You A Lesson (5/6)

Diễn viên: Kim Mu Yeol, Jin Ki Joo

Teach You A Lesson lấy bối cảnh bạo lực học đường ở Hàn Quốc ngày một gia tăng và nghiêm trọng, nhưng giáo viên ở các trường lại gặp khó khăn trong việc kỷ luật học sinh. Quyền lực của giáo viên trong lớp học bị suy giảm và điều này gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Đứng trước thực trạng nhức nhối này, Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thành lập một Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục. Các thành viên của cục có thẩm quyền pháp lý được sử dụng các phương pháp vũ lực cả về thể chất lẫn tâm lý để giáo dục học sinh mà không bị bất kỳ hạn chế nào.

Các thành viên của Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục sở hữu hồ sơ đầy ấn tượng. Có thể kể đến: Na Hwa Jin (Kim Mu Yeol) vốn là một đặc vụ được cử đến tuyến đầu, Im Han Rim (Jin Ki Joo) là một cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt gia nhập quân đội…

See You At Work Tomorrow!

Diễn viên: Seo In Guk, Park Ji Hyun

Câu chuyện của See You At Work Tomorrow! xoay quanh Kang Si Woo (Seo In Guk), một giám sát văn phòng đẹp trai và giỏi giang. Dường như anh là một người đàn ông hoàn hảo, có tất cả mọi thứ, trừ một tính cách cuốn hút. Với tính cách lạnh lùng và thẳng thắn, anh được biết đến là người khó tính nhất nơi làm việc.

Ở công ty của Kang Si Woo, Cha Ji Woon (Park Ji Hyun) là một nhân viên xuất sắc trong công việc, được đồng nghiệp tôn trọng. Nhưng sau bảy năm làm việc, giờ đây cô đang rơi vào giai đoạn bế tắc. Cô thấy chán nản trong cuộc sống thường nhật và không có mối quan hệ tình cảm nào. Nhưng rồi cuộc sống bình dị của Cha Ji Woon bị đảo lộn bởi người giám sát khó tính.

Agent Kim Reactivated (26/6)

Diễn viên: So Ji Sub

Trưởng phòng Kim (So Ji Sub) nhìn từ bên ngoài là một người cha đơn thân bình thường. Anh làm việc tại một ngân hàng nhỏ, nuôi dạy cô con gái Min Ji, nhưng anh có một bí mật không thể tiết lộ với bất kỳ ai.

Thực chất, trưởng phòng Kim từng là một điệp viên đã tham gia vô số chiến dịch đặc biệt. Anh có tên trong danh sách truy nã thuộc diện gắt gao nhất của Triều Tiên. Sự hiện diện của anh ở Hàn Quốc giống như một quả bom hẹn giờ không được phép bị phát hiện.

Che giấu quá khứ của mình, anh sống như một công dân bình thường. Nhưng một ngày, cô con gái yêu quý của anh đột nhiên mất tích, buộc anh phải liều lĩnh mọi thứ và đấu tranh để cứu cô bé.

Notes From The Last Row (26/6)

Diễn viên: Choi Min Sik, Choi Hyun Wook

Notes From The Last Row kể câu chuyện về giáo sư Văn học Hàn Quốc Heo Mun Ho (Choi Min Sik) giảng dạy tại một trường đại học. Ông nổi tiếng là người nóng tính và thẳng thắn. Ông từng rất muốn thành công với tư cách một nhà văn, nhưng chưa bao giờ đạt được ước mơ đó. Ông ganh tị với người bạn của mình hiện đang là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Một ngày nọ, vị giáo sư già kinh ngạc trước khả năng viết văn của một sinh viên là Lee Kang (Choi Hyun Wook). Cậu là sinh viên ngành kỹ thuật, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp văn của ông. Sau khi tài năng của Lee Kang được giáo sư Heo Mun Ho nhận ra, cậu bắt đầu bí mật học thêm ở lớp văn của thầy. Còn vị giáo sư, ông ngày càng bị ám ảnh bởi văn chương của cậu sinh viên trẻ.