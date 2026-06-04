Đặng Hồng Hải, IVAN gửi lời cảm ơn fan sau ngày đầu ghi hình Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Khép lại ngày ghi hình đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi", nhiều Anh trai đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến khán giả thông qua mạng xã hội. Nếu IVAN và Đặng Hồng Hải ghi điểm bằng những chia sẻ chân thành dành cho người hâm mộ thì Ali Hoàng Dương lại khiến cộng đồng fan bật cười với màn "cấn bàn phím" đầy hài hước.

Buổi ghi hình đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi" đã khép lại, nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khi trực tiếp theo dõi các tiết mục tại trường quay, nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về bầu không khí sôi động, mức độ đầu tư của các đội thi cùng những màn trình diễn được đánh giá là vượt ngoài kỳ vọng.

Bên cạnh các tiết mục trên sân khấu, những khoảnh khắc tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Một đoạn video ghi lại cảnh CONGB giao lưu cùng khán giả đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác.

CONGB tích cực giao lưu với khán giả sau buổi ghi hình. Nguồn: @vypunzel

Trong khi đó, DILLAN lại khiến cộng đồng fan thích thú theo một cách rất riêng. Một bài đăng ghi lại khoảnh khắc "tan làm" của nam nghệ sĩ bất ngờ trở nên sôi động hơn khi chính chủ trực tiếp xuất hiện dưới phần bình luận. Màn tương tác ngẫu hứng này nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

DILLAN chăm chỉ tương tác với người hâm mộ sau buổi ghi hình.

Đặng Hồng Hải cũng góp mặt trong phần bình luận của một video do người hâm mộ ghi lại để gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã có mặt cổ vũ cho 24 Anh trai. Nam nghệ sĩ đồng thời không quên dặn dò mọi người trở về nhà an toàn và nghỉ ngơi thật tốt sau một ngày dài đồng hành cùng chương trình.

Đặng Hồng Hải gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã có mặt cổ vũ cho 24 Anh trai.

Sau đêm ghi hình, nhiều Anh trai cũng lần lượt chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến đồng đội, ê-kíp sản xuất và người hâm mộ đã đồng hành cùng họ trong suốt quá trình tập luyện và chuẩn bị cho sân khấu.

IVAN gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ còn Ali Hoàng Dương thì... "cấn bàn phím".

Dù chỉ là những tương tác giản dị, các bài đăng và bình luận này vẫn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng fan. Với nhiều khán giả, đó không đơn thuần là lời cảm ơn sau một buổi ghi hình mà còn là cách các nghệ sĩ đáp lại tình cảm và sự ủng hộ mà người hâm mộ đã dành cho mình suốt hành trình đồng hành cùng chương trình.