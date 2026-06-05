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Giải trí

Thử thách lớn nhất của phim Kiều Sở: Làm sao phân biệt nam chính nam phụ?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ có ngày người xem phim lại phải mách nhau các cách để phân biệt được nam chính với nam phụ, vì giống nhau đến mức khó tin.

Cứ tưởng Kiều Sở sẽ là dịp để Trần Đô Linh tiếp tục tỏa sáng, khẳng định thế mạnh với những vai phụ nữ nhìn tưởng mềm mại yếu đuối nhưng kỳ thực rất thông minh, mưu trí, một mình chống lại cả binh đoàn đối thủ. Nhưng đâu có ngờ khi Kiều Sở lên sóng, điều khán giả quan tâm bàn tán nhiều nhất lại là việc các vai nam trong phim nhìn quá giống nhau.

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Khán giả rất khó phân biệt được các nhân vật

Khâu hậu kỳ lạm dụng kỹ xảo làm mịn da, thu nhỏ mặt đã làm cho các khuôn mặt như đúc chung một khuôn. Các nhân vật nam lại có tạo hình tương tự nhau, từ quần áo đến kiểu tóc, mũ miện nên càng khiến người xem không thể phân biệt được. Từ nam chính Tạ Yến Lai (Chu Dực Nhiên) cho đến Tạ Yến Phương (Đường Hiểu Thiên) hay thế tử Tiêu Tuân (Vương Thụy Xương) nhìn như anh em một nhà.

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Bốn diễn viên mà nhìn như một người

Trên mạng xã hội, nhiều netizen thú nhận thấy nam chính lại ngỡ nam phụ, nhìn dàn vai nam đứng cạnh nhau mà cứ tưởng nhân vật có thuật phân thân cùng lúc xuất hiện ở nhiều nơi. Trong các phim cổ trang khác, các nhân vật thường có trang phục khác biệt, kiểu tóc cũng mỗi người một phách nên khán giả đâu có ngờ đến “kiếp nạn” này.

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Chu Dực Nhiên bị nghi có độn vai

Thậm chí nam diễn viên chính Chu Dực Nhiên còn bị nghi ngờ độn vai, khi bờ vai anh quá lớn so với đầu, khiến tỷ lệ cơ thể không cân xứng. Sau đó, fan của Chu Dực Nhiên phải đăng tải ảnh nam diễn viên ở ngoài đời để chứng tỏ anh có bờ vai rộng, chẳng qua phim đã chỉnh sửa hơi quá tay khiến gương mặt Chu Dực Nhiên nhỏ hơn thực tế mà thôi.

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Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Kiều Sở #phim Kiều Sở #Trần Đô Linh #Chu Dực Nhiên #phim cổ trang

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