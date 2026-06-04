Những ngôi sao quyền lực mới: Taylor Swift, Beyoncé, The Weeknd và Bad Bunny

HHTO - Bad Bunny, Taylor Swift, Beyoncé và The Weeknd vừa được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách Inaugural Forbes Iconoclast 50, trở thành 4 nghệ sĩ âm nhạc duy nhất góp mặt. Đây là những nghệ sĩ được ghi nhận nhờ tư duy đột phá, sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng và khối tài sản lớn tích lũy từ hoạt động âm nhạc.

Forbes Iconoclast 50 là bảng xếp hạng ra mắt lần đầu trong năm nay, do Forbes công bố nhằm vinh danh 50 cá nhân có sức ảnh hưởng lớn, đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá và thách thức các chuẩn mực trong các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, giải trí, truyền thông, thể thao và hoạt động xã hội trong năm vừa qua.

Bad Bunny là cái tên mở đầu danh sách với hàng loạt kỷ lục. Năm 2025, nam nghệ sĩ người Puerto Rico một lần nữa thống trị Spotify với 19,8 tỷ lượt phát cùng album được nghe nhiều nhất toàn cầu - Debí Tirar Más Fotos. Anh cũng ghi dấu ấn lịch sử với màn trình diễn Halftime Show tại Super Bowl vượt 4 tỷ lượt xem, mang về doanh thu 66 triệu đô la chỉ riêng trong năm 2025. Bad Bunny còn là nghệ sĩ Latinh đầu tiên giành giải Album của năm tại Grammy với album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài sức ảnh hưởng không thể chối cãi trong âm nhạc, Taylor Swift còn là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, hiện sở hữu khối tài sản 2 tỷ đô la (khoảng 52.700 tỷ đồng). Con số này tăng mạnh nhờ doanh thu lưu diễn khổng lồ từ The Eras Tour và thương vụ mua lại toàn bộ bản quyền âm nhạc gốc của 6 album đầu tiên trong sự nghiệp trị giá 360 triệu đô la (khoảng 9.500 tỷ đồng). Nước đi này được xem là có ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử ngành âm nhạc hiện đại.

Beyoncé cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này và được gọi là "một trong những nghệ sĩ có năm 2025 thành công nhất". Cô chính thức trở thành tỷ phú vào tháng 12/2025, sau chuyến lưu diễn Cowboy Carter mang về doanh thu 450 triệu đô la (khoảng 11.860 tỷ đồng) - tour diễn có doanh thu cao nhất trong năm. Beyoncé còn trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành giải Best Country Album tại Grammy. Với đế chế kinh doanh độc lập thông qua công ty Parkwood Entertainment, cô đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một ca sĩ thông thường.

The Weeknd khép lại bộ tứ với thành tích không kém phần ấn tượng. Nam nghệ sĩ người Canada sở hữu tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc toàn cầu dành cho nghệ sĩ solo nam, đồng thời dẫn đầu danh sách nghệ sĩ nam được trả thù lao cao nhất năm 2025 với 298 triệu đô la (khoảng 7.850 tỷ đồng).