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Sau hôn lễ Nadech - Yaya, cặp đôi đài CH3 "phim giả tình thật" được "giục cưới"

Sam

HHTO - Cặp đôi này cũng là diễn viên độc quyền dưới trướng đài CH3 giống Nadech - Yaya, từng du lịch chung và góp mặt trong hôn lễ tại Na Uy của đàn anh, đàn chị.

Đó là James MaPie Rinrada. Dù không phải người bắt được hoa cưới nhưng từ loạt ảnh được chia sẻ tại hôn lễ Nadech - Yaya, Pie Rinrada và James Ma vẫn được khán giả tích cực gọi tên, kỳ vọng "xin vía" thành công từ tiền bối. Dự kiến, đây sẽ là bộ đôi không thể vắng mặt trong đám cưới thứ 3 của Nadech - Yaya ở Bangkok (Thái Lan).

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Nét cười càng ngày càng giống nhau của James và Pie được netizen đánh giá có "tướng phu thê", "ngọt cỡ này không cưới cũng uổng".

James và Pie về với đài CH3 từ những năm đầu bước chân vào nghiệp diễn. Một người là "hoàng tử lai" hàng đầu của màn ảnh, một người là mỹ nhân có gia thế "không phải dạng vừa" được khán giả đánh giá cao về thực lực.

Năm 2018, cả hai hợp tác lần đầu tiên trong Kiếp Hổ Giống Rồng nhưng không có tuyến tình cảm. Đến năm 2023, bộ phim Vì Yêu do James - Pie đóng chính lên sóng. Từ đây, khán giả bắt đầu "đẩy thuyền" cực mạnh cho hai người nhờ "phản ứng hóa học" bùng cháy trên màn ảnh.

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Suốt một thời gian sau khi phim phát sóng, người hâm mộ đặt nghi vấn James - Pie "phim giả tình thật" từ những lần xuất hiện chung, dùng đồ giống nhau. Nhất là sau khi loạt ảnh đi du lịch Hàn Quốc chung với bạn bè có Nadech - Yaya, tin đồn hẹn hò giữa James - Pie càng thêm bùng nổ khi fan nhận thấy cả hai gần như luôn đứng/ ngồi cạnh nhau ở mọi khung hình.

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Giữa tháng 5/2023, James xác nhận anh và Pie đã vượt qua ranh giới friendzone để tiến đến nghiêm túc tìm hiểu nhau. Thời điểm này, cả hai chưa chính thức gọi nhau là "người yêu" vì còn ngượng ngùng do đã là đồng nghiệp thân thiết trong thời gian dài.

Kể từ đó đến nay, James - Pie trở thành một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" được yêu mến hàng đầu của xứ chùa Vàng. Fan đều được "ăn đường" mỗi dịp kỷ niệm của hai người. James - Pie cũng nhận hợp đồng quảng cáo chung cho một vài thương hiệu.

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Sam
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