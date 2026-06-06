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Những gợi ý phối đồ phong cách "cool girl", vừa dễ mặc lại có điểm nhấn

Mai Lâm

HHTO - Xu hướng ăn mặc của các tín đồ thời trang những ngày gần đây chính là dấu hiệu mở màn một mùa Hè tuyệt vời. Dù là đi biển cùng hội bạn, đi picnic hay chỉ nằm nhà săn sale online, ai cũng muốn mình trông xinh xẻo một chút.

Áo Cardigan cổ điển + quần soóc denim

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Mặc thoải mái nhưng vẫn chỉn chu thì cứ phối cardigan cùng quần jeans bermuda.

Nếu muốn thoải mái nhưng vẫn có độ chỉn chu, hãy thử cardigan ôm nhẹ phối cùng quần soóc bermuda vải denim. Chỉ cần thêm túi da và giày ballet dáng bệt là tổng thể lập tức được nâng lên hẳn vài level.

Đầm vải mùa Hè đơn giản + sandal dây mảnh

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Dễ mặc, nhẹ người và cực linh hoạt, các nàng có thể mặc đi làm hoặc café/ăn tối.

Không gì hợp mùa Hè hơn một chiếc đầm dáng xuông sundress. Đây là kiểu váy mặc lên là có cảm giác “mùa hè đang tới”. Dễ mặc, nhẹ người và cực linh hoạt, các nàng có thể mặc đi ăn tối ngoài trời lẫn trong nhà hàng đều hợp. Để mặc hằng ngày đi học hay đi làm, hãy khoác thêm một chiếc cardigan mỏng, áo khoác blazer hoặc khăn choàng lụa để tổng thể trở nên lịch thiệp hơn.

Quần soóc thể thao vải dù + áo sơ mi hoặc áo thun tay dài

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Đây là bản phối đang được yêu thích nhất Hè này. Một chiếc sơ mi oversized xanh nhạt hoặc sọc mảnh khi phối với quần soóc vải dù sẽ tạo cảm giác đối nghịch thú vị và rất thời trang. Đi cùng sneaker hoặc giày đế bệt là ra đúng chất mùa Hè thành phố.

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Khi phối quần soóc thể thao với áo thun tay dài mỏng, rộng rãi sẽ mang đến một vẻ ngoài thể thao kiểu retro, giống trang phục những ngày nghỉ ngơi của giới người mẫu.

Mai Lâm
#thời trang #Phong cách 'cool girl' mùa hè #Phối đồ đi biển và picnic #Trang phục dạo phố và làm việc #Xu hướng váy đầm mùa hè #Phong cách thể thao và street style

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