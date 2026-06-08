Hoa hậu Tiểu Vy sau 8 năm: Từ nữ hoàng sắc đẹp đến nữ chính phim điện ảnh

HHTO - Trần Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ kỉ niệm 8 năm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong bộ ảnh được thực hiện ở quê nhà Hội An.

Trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Trần Tiểu Vy chọn trở về Hội An, nơi cô sinh ra và lớn lên làm bối cảnh chính. Không xuất hiện trong những thiết kế lộng lẫy, nàng hậu ưu tiên các trang phục mang tính ứng dụng cao, gần gũi với đời sống thường ngày.

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Dạo bước qua những con phố cổ quen thuộc, những góc nhỏ bình yên hay hòa mình vào nhịp sống địa phương, người đẹp sinh năm 2000 mang đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng. Với cô, đây không chỉ là một bộ ảnh thời trang mà còn là dịp để kết nối với những giá trị thân thuộc đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ.

Nếu ngày đầu đăng quang, Trần Tiểu Vy mang vẻ hồn nhiên của tuổi 18 thì hiện tại cô được nhận xét ngày càng sắc sảo.

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Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy đã có những bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Những năm gần đây Hoa hậu Tiểu Vy lấn sân sang điện ảnh. Sau lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với Đảo Độc Đắc, người đẹp quê Hội An dần cho thấy sự nghiêm túc với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Năm 2025, cô được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ. Sang năm 2026, Tiểu Vy có vai nữ chính tiếp theo trong dự án Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trước những ý kiến trái chiều, nàng hậu vẫn lựa chọn kiên trì học hỏi, nỗ lực hoàn thiện bản thân và chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Trần Tiểu Vy vẫn bền bỉ theo đuổi các dự án cộng đồng. Ngay trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, cô gây ấn tượng với dự án nhân ái Hành Trình Của Nước, mang nước sạch đến người dân bản Nịu (Quảng Bình). Dự án giúp Trần Tiểu Vy lọt Top 5 Dự án Nhân ái xuất sắc nhất tại cuộc thi Miss World 2018.

Những năm sau đó, người đẹp tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện bằng nhiều hành động thiết thực như trao tặng gạo cho các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, đồng hành cùng người dân vùng lũ, vùng hạn mặn, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, các hoàn cảnh cơ nhỡ và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

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Bên cạnh đó, cô còn khởi xướng dự án cá nhân Vy Ơiii với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng nhà vệ sinh, trao tặng sách vở và dụng cụ học tập cho trẻ em vùng cao.