The Face Vietnam 2026: Thần thái của Ban Giám khảo áp đảo mọi khung hình

HHTO - Vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc của The Face Vietnam 2026 diễn ra với thử thách video shoot quảng bá sản phẩm. Không khí vòng sơ tuyển nóng hơn bao giờ hết với màn “lên đồ” ấn tượng của dàn Ban giám khảo.

Từ hàng trăm hồ sơ đăng ký, sau vòng thi trang phục tự chọn, BGK đã chọn ra những gương mặt nổi bật nhất bước tiếp vào thử thách quay video quảng bá sản phẩm.

Thử thách quay video quảng bá sản phẩm ngay tại vòng tuyển chọn không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện bản thân mà còn là “phép thử” toàn diện về bản lĩnh, khả năng sáng tạo nội dung và sức ảnh hưởng cá nhân - những yếu tố được xem là “tấm vé thông hành” của thế hệ người mẫu mới.

Quay trở lại ngồi "ghế nóng" ở The Face Vietnam năm nay, HLV Anh Thư thu hút sự chú ý vì luôn biết cách tạo điểm nhấn mỗi khi xuất hiện. Lựa chọn thiết kế cắt xẻ táo bạo, siêu mẫu Anh Thư khoe trọn đường cong khỏe khoắn.

Hoa hậu H’Hen Niê cũng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong thiết kế ôm sát, tôn lên vóc dáng săn chắc. Thần thái tự tin, cuốn hút của nàng hậu nhanh chóng chinh phục khán giả tại trường quay.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lựa chọn phong cách thanh lịch nhưng không kém phần sắc sảo. Thiết kế với điểm nhấn là phần chân váy da xẻ sâu, khéo léo tôn lên đôi chân dài trứ danh, giúp cô ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp thời thượng và đầy quyền lực.

Vẫn như mọi khi, NTK Đỗ Mạnh Cường chọn phong cách thời trang tối giản nhưng đầy cá tính.

Với kinh nghiệm dày dặn cùng những tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe, các giám khảo không chỉ đánh giá công tâm mà còn tận tình góp ý, giúp từng thí sinh nhận ra và khắc phục những hạn chế trong phần thể hiện. Những chia sẻ thực tế, gần gũi từ Ban Giám khảo đã tiếp thêm động lực, giúp các thí sinh tự tin bộc lộ cá tính, bản lĩnh và khả năng làm chủ ống kính, vượt qua thử thách khó nhằn.