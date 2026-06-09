AEON Mall Long Biên chính thức xin lỗi sau vụ khách hàng phản ánh bị nghi trộm cắp

HHTO - Fanpage AEON Mall Long Biên đăng thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một nữ khách hàng phản ánh bị nghi ngờ trộm cắp khi mua sắm tại trung tâm thương mại này. Doanh nghiệp gửi lời xin lỗi tới khách hàng và gia đình, đồng thời thừa nhận đã để xảy ra những hành vi "chưa phù hợp" khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng.

AEON xin lỗi vì những trải nghiệm chưa tốt của khách hàng

Trong thông báo, AEON gửi lời xin lỗi tới nữ khách hàng và gia đình vì những trải nghiệm không mong muốn xảy ra: "AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách và gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 7/6", thông báo nêu rõ. Theo doanh nghiệp này, với tinh thần trách nhiệm và đề cao tính minh bạch, đơn vị đang nỗ lực làm việc với khách hàng để có thể gửi lời xin lỗi trực tiếp.

Không chỉ gửi lời xin lỗi tới người phản ánh vụ việc, AEON cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước những lo ngại mà sự việc đã gây ra đối với cộng đồng khách hàng. Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết đã nghiêm túc ghi nhận các phản ánh liên quan đến thái độ và tác phong của nhân viên trong quá trình xử lý tình huống.

"Chúng tôi xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại" - thông báo cho biết.

Nữ khách hàng bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”. (Ảnh cắt từ clip)

Tiếp tục phối hợp xác minh vụ việc

Theo thông báo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, AEON đã tiến hành rà soát nội bộ và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh những nội dung được phản ánh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một nữ khách hàng phản ánh việc bị hai người đàn ông tiếp cận tại khu vực bãi gửi xe của AEON MALL Long Biên và yêu cầu tới cơ quan công an với lý do bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trộm cắp.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Sau khi bài đăng lan truyền, fanpage AEON MALL Long Biên nhận về nhiều ý kiến chỉ trích. Nhiều tài khoản bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu doanh nghiệp sớm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng như có câu trả lời chính thức về vụ việc.