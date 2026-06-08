Jennie diễn nhạc mới ở Governors Ball, album tiếp theo "chơi concept" mộng mơ?

HHTO - Jennie BLACKPINK đã trình diễn 3 ca khúc mới toanh (chưa được phát hành) trong lần đầu tiên là nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) tại lễ hội âm nhạc Governors Ball 2026. Phản hồi của khán giả ra sao?

Jennie là nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên biểu diễn và đảm nhận vị trí headliner tại lễ hội âm nhạc Governors Ball. Cô mang đến set diễn hoành tráng như một mini-concert với 15 ca khúc trong gần 1 giờ đồng hồ. "Chiêu trò" Jennie sử dụng tại Governors Ball có phần giống với các lễ hội âm nhạc trước với màn "biến hình" thông qua áo khoác, kính râm để tạo diện mạo mới khi "đổi chương", và không thể thiếu dàn dancer hùng hậu để khuấy động không khí.

"Chiêu thức" giống nhưng sức hút Jennie đem lại ở Governors Ball không nhàm chán. Từ biểu cảm đến cách tương tác với ống kính đều đem đến sự mới mẻ. Kỹ năng làm chủ sân khấu tốt. Jennie cũng được khen ngợi ở lần trình diễn với live band này khi giữ cột hơi tốt hơn.

Trong 15 ca khúc đem đến Governors Ball, Jennie bổ sung 3 bài hát mới là Lock it down, untitled/ heaven và Little Less (sử dụng tên tạm thời). Lock It Down chính là ca khúc từng được cô tiết lộ ở bữa tiệc thuộc sự kiện Métiers d’Art 2026 của Chanel mà cô tham dự cuối tháng 5.

untitled/ heaven - Nguồn video: X @persona

Little less - Nguồn video: X @deanleecooper

Lock it down. - Nguồn video: X @deanleecooper

3 ca khúc mới được Jennie tiết lộ đều đang nhận được phản hồi tích cực từ fan và non-fan nhờ giai điệu bắt tai, hợp mùa lễ hội. Các bản nhạc này không chỉ hợp giọng mà còn trở nên hấp dẫn, đặc biệt hơn nhờ màu giọng đặc biệt của Jennie. Được tiết lộ sớm đồng nghĩa đây chưa phải "át chủ bài" cho đợt trở lại sắp tới của nữ ca sĩ. Netizen lại càng thêm ngóng chờ một album với nhiều tuyệt phẩm như album Ruby:

"Cảm giác cô ấy rất có gu, biết điều gì hợp với mình."

"Jennie diễn nhiều bài mới và đó là điều tôi thích ở set diễn của cô ấy lần này."

"Đây mới chỉ là mở đầu thôi, Jennie Kim còn bao nhiêu thứ đang giấu nữa."

"Tôi thích Little less, nghe thoải mái dễ chịu, hợp mùa Hè thật."

Từ 3 bài hát mới, có thể nhận thấy chất Pop, R&B vẫn tiếp tục được Jennie sử dụng trong album mới, cùng với đó là cảm giác vừa ma mị vừa phóng khoáng đã làm nên bản sắc. Qua Little less và "bản nhạc không tên" untitled, dự đoán Jennie sẽ đem đến hình ảnh "chill girl" tự do, tươi mới, mộng mơ của City pop cho đợt comeback tới, đối lập với khía cạnh quyến rũ, táo bạo ở Ruby.

"Thẻ mặt" khiến dân tình "đảo điên" của Jennie tại Governors Ball. - Nguồn video: X @jonathansmilovich

Ảnh: @WorldwideJNK

Governors Ball 2026 mới chỉ là mở màn cho lịch diễn lễ hội âm nhạc của Jennie. Từ nay đến tháng 8, cô sẽ còn ít nhất 6 buổi diễn nữa ở các festival lớn trải rộng từ Á qua Âu như Summer Sonic, Lollapalooza... Có thể tương tự năm ngoái, Jennie sẽ không thay đổi setlist quá nhiều khi chạy tour festival. Tuy nhiên, để đảm bảo sự mới mẻ, nữ ca sĩ vẫn sẽ lồng các bản phối mới hoặc thay đổi một vài bài hát trong setlist.

Việc xếp lịch diễn lễ hội âm nhạc liên tiếp cũng là tín hiệu cho người hâm mộ hi vọng Jennie sẽ phát hành album trong khoảng 2 - 3 tháng tới, tận dụng festival để luân phiên trình diễn, quảng bá nhạc mới.