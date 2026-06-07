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Trần Đô Linh - Chu Dực Nhiên chụp ảnh quảng bá cho Kiều Sở: Đẹp nhưng mà đơ!

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Rất nhiều người cũng nhận thấy cặp đôi chính của phim "Kiều Sở" nhìn đẹp thì đẹp thật, nhưng mà quá đơ, chẳng có chút ngọt ngào nào.

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Cũng như các phim Hoa ngữ khác, nhà sản xuất Kiều Sở vừa tung ra bộ ảnh chụp Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên để quảng bá cho phim. Khi xem Kiều Sở, nhiều khán giả đã nhận xét hai người thiếu "phản ứng hóa học", nhìn không giống cặp đôi thì khi chụp ảnh chung, cảm giác ấy vẫn còn nguyên.

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Cả Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên đều rất đẹp, tuy chênh nhau tới 7 tuổi nhưng Trần Đô Linh vẫn rất trẻ trung bên đàn em. Cả hai mặc trang phục đơn giản nhẹ nhàng, rất hợp với phong cách thanh nhã của mỗi người.

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Nhưng càng ngắm bộ ảnh này, cư dân mạng chỉ thấy sự xa cách, có phần ngại ngùng của hai người. Đặc biệt là biểu cảm của Trần Đô Linh đầy xa cách, từ ánh mắt đến cử chỉ không có vẻ gắn bó, hạnh phúc với Chu Dực Nhiên, dù đây là điều mà khán giả đang muốn thấy.

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Trong khi nhiều cặp đôi khác tình cảm tới mức ngỡ như chụp ảnh cưới thì hai diễn viên phim Kiều Sở lại vẫn giữ nguyên sự gượng gạo như thể bộ ảnh được chụp ngay trong ngày đầu tiên làm việc chung. Vì thế, cư dân mạng thấy tiếc cho Trần Đô Linh cùng Chu Dực Nhiên. Bởi với nhan sắc đỉnh cao này, cả hai lẽ ra đã tạo được bộ ảnh khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán.

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Thậm chí nhiều người còn nói vui rằng dù Trần Đô Linh đã hợp tác với nhiều bạn diễn nam, thì cô lại đẹp đôi và ăn ý nhất với Cúc Tịnh Y phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Hai người đẹp có rất nhiều cảnh chung và nhìn cực ăn ý, vui vẻ bên nhau.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trần Đô Linh #Chu Dực Nhiên #Kiều Sở #phim Kiều Sở #Trần Đô Linh Chu Dực Nhiên

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