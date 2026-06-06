Đạp Gió 2026: Trang Pháp tung "bài tủ", nhận điểm số thấp khiến fan bất bình

HHTO - Trong đêm công diễn vừa phát sóng của chương trình Đạp Gió 2026, ca sĩ Trang Pháp đã có màn phối hợp thành công cùng các nghệ sĩ Trung Quốc gồm Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm qua ca khúc "DNA". Dẫu vậy, phần công bố điểm số khiến người xem vô cùng bất bình, các từ khóa về tiết mục "DNA" leo thẳng Hot search Weibo.

Lấy cảm hứng từ hình tượng "điệp viên", tiết mục DNA mang đến không gian âm nhạc vừa bí ẩn, vừa mạnh mẽ. Cùng với giai điệu lôi cuốn của bản gốc, ca khúc được làm mới thông qua phần X-part do chính Trang Pháp viết lời và thể hiện bằng rap tiếng Anh. Đoạn rap này được xem là một trong những điểm nhấn đắt giá, giúp cấu trúc bài hát trở nên hiện đại và có chiều sâu hơn.

Bên cạnh "đường tiếng" bắt tai, phần dàn dựng vũ đạo của DNA cũng trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng nhiều kỹ thuật sân khấu có độ khó cao như đu dây trên không, múa cột ngang và ngã người 180 độ từ cột xuống đất, kết hợp cùng những chuyển động quyến rũ và các tổ hợp động tác mạnh mẽ, dứt khoát.

Sau khi chương trình lên sóng, giới chuyên môn và khán giả đánh giá đây là một sân khấu "đỉnh nóc, kịch trần", gợi nhớ đến tiết mục Chị Ngả Em Nâng - màn trình diễn từng gây sốt của Trang Pháp tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023.

Thành công của DNA ghi nhận sự đóng góp lớn từ năng lực chuyên môn của Trang Pháp. Trước đó, ca sĩ - diễn viên kỳ cựu Lý Tâm Khiết từng chia sẻ với truyền thông rằng Trang Pháp là người có công lớn nhất nếu tiết mục này đạt kết quả tốt. Nữ ca sĩ Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các khâu lên ý tưởng dàn dựng, vũ đạo, định hình concept và trực tiếp chỉnh sửa phần âm nhạc.

Tiết mục DNA của đội Trang Pháp nhận về "cơn mưa lời khen". Nguồn clip: Trang Phap.

Dù được đông đảo khán giả đánh giá là một trong những đội có màn trình diễn xuất sắc và bùng nổ nhất tại Công diễn 4, đội DNA chỉ nhận được 838 điểm. Kết quả này khiến nhiều người ngỡ ngàng, đồng thời tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam và Trung Quốc. Đa số ý kiến cho rằng hiệu ứng sân khấu, độ khó chuyên môn và sức lan tỏa của tiết mục chưa được phản ánh tương xứng qua điểm số.

Điểm số dành cho đội của Trang Pháp khiến khán giả hụt hẫng.

Trái ngược với kết quả từ chương trình, DNA lại ghi nhận thành tích truyền thông nổi bật. Từ khóa "DNA quá ngầu rồi" vươn lên Top 1 Hot Search bảng tổng hợp và Top 2 bảng giải trí trên Weibo.

Không chỉ là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất của mùa giải năm nay, Trang Pháp còn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo nên chủ đề đạt mức độ "bạo Hot" trên nền tảng này với 15 triệu lượt thảo luận trên Weibo và gần 100 lượt thảo luận trên tổng nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bài hát DNA cũng là bài hát đạt độ phủ sóng và "bạo Hot" đầu tiên tại Đạp Gió 2026.

Bên cạnh đó, từ khóa "Trang Pháp rap" cũng lọt Top 30 bảng giải trí Trung Quốc, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với phần X-Part do cô trực tiếp sáng tác và thể hiện. Đây là minh chứng cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của Trang Pháp ở nhiều vai trò từ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, sáng tác đến rapper đang được khán giả ghi nhận tích cực.