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Taylor Swift tổ chức lễ cưới tại nhà thi đấu, hơn 1.000 khách mời tham dự?

Thuỳ Vân

HHTO - Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ dự kiến diễn ra vào ngày 3/7. Đáng chú ý, Madison Square Garden - địa điểm biểu diễn gắn liền với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, được đồn đoán sẽ trở thành nơi chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi.

Theo nguồn tin độc quyền từ TMZ, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra vào ngày 3/7 tại nhà thi đấu Madison Square Garden. Sự kiện được cho là sẽ quy tụ khoảng 1.100 đến 1.200 khách mời và áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quyền riêng tư cho cặp đôi.

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Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã ấn định ngày cưới.

Đáng chú ý, Madison Square Garden không chỉ là một trong những biểu tượng giải trí nổi tiếng nhất của thành phố New York mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với Taylor Swift. Trong suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ đã nhiều lần biểu diễn tại địa điểm này, tạo nên những đêm diễn bùng nổ trước hàng vạn khán giả.

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Nhiều người đoán rằng lợi thế lớn nhất khiến cặp đôi chọn Madison Square Garden làm nơi cử hành hôn lễ chính là cấu trúc đặc biệt của địa điểm này. Thiết kế hoàn toàn không có cửa sổ và hệ thống lối đi ngầm phức tạp giúp cặp đôi cùng dàn khách mời hạn chế tối đa sự chú ý của giới săn ảnh.

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Bên cạnh đó, để bảo mật tuyệt đối cho ngày vui của mình, Taylor Swift và Travis Kelce đã không sử dụng thiệp mời giấy truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ khách mời sẽ nhận được lời mời thông qua các tin nhắn bảo mật mã hóa nhằm tránh rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

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Taylor Swift và Travis Kelce không sử dụng thiệp mời giấy truyền thống.

Giọng ca Blank Space cũng được cho là đã đích thân gọi điện để mời những người bạn thân thiết nhất trong showbiz. Dàn khách mời siêu sao dự kiến đổ bộ lễ cưới bao gồm Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Suki Waterhouse và Zoë Kravitz. Đáng chú ý, Zoë Kravitz vẫn có mặt trong danh sách dù trước đó rộ lên tin đồn về mâu thuẫn giữa hai người.

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Đồng thời, ban tổ chức sẽ điều động các xe buýt trang bị kính tối màu nhằm đưa đón khách mời đến Madison Square Garden. Các lối vào biệt lập cùng khu vực đỗ xe dưới tầng hầm của nhà thi đấu cũng được khai thác triệt để nhằm bảo mật danh tính cho người tham dự.

Do quy mô người tham dự lớn và tính chất của sự kiện, ban tổ chức đang phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát New York (NYPD) xây dựng phương án phân luồng và phong tỏa toàn bộ các tuyến đường xung quanh khu vực nhà thi đấu Madison Square Garden, nhằm đảm bảo trật tự trong ngày diễn ra lễ cưới.

Tuy nhiên, đến nay, cả Taylor Swift lẫn Travis Kelce vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin này.

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Thuỳ Vân
#Taylor Swift #Travis Kelce #Lễ cưới của Taylor Swift #Madison Square Garden

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