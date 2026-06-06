Top 5 thất bại lớn nhất của Naruto: Không cứu được một nhân vật quan trọng

HHTO - Naruto có nhiều thất bại và sai lầm nghiêm trọng xuyên suốt cuộc đời của mình, bên cạnh những điểm sáng của một nhẫn giả hùng mạnh.

Tóm tắt những thất bại lớn nhất của Naruto: Không thể cứu sống Gaara: Dù nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ giải cứu, Naruto và đồng đội đã thất bại trong việc ngăn chặn Akatsuki tước đi mạng sống của Jinchuriki Nhất Vĩ.

Dù nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ giải cứu, Naruto và đồng đội đã thất bại trong việc ngăn chặn Akatsuki tước đi mạng sống của Jinchuriki Nhất Vĩ. Thất thủ trước Orochimaru tại cầu Tenchi: Cơn cuồng nộ không đủ giúp Naruto hạ gục cựu Sannin để mang Sasuke trở về, thậm chí còn bị chính Sasuke áp đảo về thực lực.

Cơn cuồng nộ không đủ giúp Naruto hạ gục cựu Sannin để mang Sasuke trở về, thậm chí còn bị chính Sasuke áp đảo về thực lực. Bất lực nhìn Neji hy sinh: Cái chết của thiên tài tộc Hyuga trong Đại chiến Ninja lần thứ 4 là đòn giáng mạnh vào lý tưởng "bảo vệ tất cả mọi người" của Naruto.

Cái chết của thiên tài tộc Hyuga trong Đại chiến Ninja lần thứ 4 là đòn giáng mạnh vào lý tưởng "bảo vệ tất cả mọi người" của Naruto. Thất bại trong việc giữ mạng sống cho Obito: Dù thành công cảm hóa Obito quay lại chiến tuyến chính nghĩa, Naruto vẫn phải bất lực nhìn anh ngã xuống ngay trước mắt mình.

Dù thành công cảm hóa Obito quay lại chiến tuyến chính nghĩa, Naruto vẫn phải bất lực nhìn anh ngã xuống ngay trước mắt mình. Đánh mất vị thế shinobi mạnh nhất: Việc mất đi cửu vĩ Kurama trong kỷ nguyên Boruto khiến Naruto trượt dài khỏi đỉnh cao phong độ khi chưa kịp già .

Dù là nhân vật chính mạnh mẽ bậc nhất làng anime từ trước đến nay, cuộc đời của Naruto Uzumaki vẫn có những sai lầm chạm đáy bên cạnh chiến công hiển hách. Chàng nhẫn giả Làng Lá đã không ít lần nếm trải cảm giác bất lực khi chứng kiến những đồng đội thân thiết ngã xuống, hoặc đánh mất đi chính đỉnh cao sức mạnh của mình.

Thất bại trong việc cứu sống Gaara

Ngay sau khoảng thời gian 2,5 năm rời làng đi viễn chinh, Naruto trở về và lập tức đối mặt với làn sóng tấn công từ tổ chức Akatsuki. Mục tiêu của chúng không ai khác ngoài các Nhân Trực Lực sở hữu Vĩ thú, và Gaara chính là nạn nhân đầu tiên.

Khi Deidara và Sasori đột kích Làng Cát và bắt cóc Kazekage, một đội giải cứu từ Làng Lá do Naruto dẫn đầu đã lập tức lên đường. Dù chiến đấu vô cùng ngoan cường và nỗ lực hết sức, toàn đội vẫn không may chậm một bước. Gaara vào lúc này đã bị rút cạn Vĩ thú và mất mạng, buộc phải nhờ đến cấm thuật hồi sinh để quay lại cõi người. Đây có thể được xem là "gáo nước lạnh" đầu tiên thử thách bản lĩnh của Naruto sau khi anh chàng trưởng thành.

Bất lực trước Orochimaru và cơ hội mang Sasuke trở về

Trở về làng với nguồn sức mạnh thăng tiến vượt bậc, Naruto nhanh chóng tiếp nhận các nhiệm vụ mới và có cơ hội lớn để giải cứu Sasuke khi đối đầu với Orochimaru tại cầu Tenchi.

Trong trạng thái mất kiểm soát và cuồng nộ, Naruto đã tạo ra sức ép nghẹt thở lên Orochimaru. Thế nhưng, bấy nhiêu đó là chưa đủ để hạ gục tên phản nhẫn này. Thất bại cay đắng rốt cuộc đã đến, khi Naruto còn không thể chạm tay vào Sasuke chứ đừng nói đến ứng cứu. Thậm chí chính Sasuke sau đó đã xuất hiện, ngăn chặn anh và phơi bày một thực tế phũ phàng về khoảng cách năng lực chênh lệch giữa hai người. Naruto hoàn toàn trắng tay khi không hạ được Orochimaru lẫn bất kỳ thuộc hạ nào của hắn.

Cái chết của thiên tài Neji Hyuga

Neji là một trong những thành viên xuất chúng nhất của thế hệ Konoha 11, một thiên tài bẩm sinh của gia tộc Hyuga dù chỉ thuộc nhánh phân gia. Bằng nỗ lực phi thường, anh đã làm chủ các bí thuật tối cao của tông gia và vươn lên hàng ngũ Thượng nhẫn.

Tuy nhiên, trong trận Đại chiến Nhẫn giả lần thứ 4, người thủ lĩnh dẫn dắt toàn quân là Naruto đã không thể bảo vệ Neji trước lưỡi hái tử thần. Sự hy sinh của Neji ngay trên chiến trường như một lời thức tỉnh tàn nhẫn dành cho nam chính, rằng anh không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Nếu không có đủ sức mạnh, anh sẽ còn phải ôm thân xác đồng đội trong vòng tay mình nhiều lần nữa.

Không thể giữ lại mạng sống cho Obito Uchiha

Obito Uchiha từng là một cậu bé có lý tưởng cao đẹp với ước mơ trở thành Hokage. Thế nhưng dòng đời xô đẩy đã biến cậu thành kẻ phản diện nguy hiểm, đồng thời là ngòi nổ chính dẫn đến Đại chiến Nhẫn giả lần thứ 4.

Dẫu vậy, Naruto chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào phần người vẫn còn ẩn sâu bên trong Obito. Sau khi đánh bại cậu, Naruto đã thành công đưa cậu trở lại với chính nghĩa, sát cánh cùng Liên minh Nhẫn giả. Nhưng bi kịch thay, Obito vẫn không thể sống sót. Việc Obito hy sinh ngay trước mắt Naruto là minh chứng rõ ràng cho thấy người anh hùng Làng Lá đã thất bại trong nỗ lực bảo vệ người mà anh tin tưởng rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau.

Không thể trở thành nhẫn giả mạnh nhất thế giới

Mục tiêu tối thượng của Naruto từ khi còn rất nhỏ là trở thành Hokage, vượt qua tất cả những người tiền nhiệm . Ở cuối phần truyện chính, anh đã hiện thực hóa điều đó một cách huy hoàng và chễm chệ trên ngai vàng của nhẫn giả mạnh nhất thế giới .

Thế nhưng, hào quang đó không kéo dài mãi mãi . Bước sang kỷ nguyên Boruto, Naruto chật vật trong các cuộc chiến chống lại tộc Otsutsuki . Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi anh mất đi nguồn sức mạnh Cửu Vĩ cốt lõi, khiến thực lực sụt giảm nghiêm trọng và thậm chí trở nên yếu thế hơn nhiều so với những nhẫn giả mới xung quanh . Việc không thể duy trì đỉnh cao phong độ khi chưa chạm đến tuổi già rõ ràng là thất bại lớn mà Naruto của kỷ nguyên mới phải đối mặt.