Vượt mặt đàn chị Rihanna, "số dư tài khoản" của Taylor Swift chạm mốc 2 tỷ đô

HHTO - Tạp chí Forbes chính thức xác nhận khối tài sản ròng của Taylor Swift đã đạt mốc 2 tỷ đô la (khoảng 52.700 tỷ đồng). Thành tích đáng nể này giúp giọng ca Cruel Summer vượt qua đàn chị Rihanna để trở thành nữ nhạc sĩ kiêm ca sĩ giàu nhất trong lịch sử âm nhạc.

Điểm đáng chú ý là Taylor Swift chạm đến cột mốc tỷ đô chủ yếu bằng âm nhạc. Thay vì rẽ hướng sang kinh doanh mỹ phẩm, định hình thương hiệu thời trang ngoài ngành như nhiều ngôi sao giải trí khác, nàng “rắn chúa” đã xây dựng nên một đế chế kinh tế vững chắc từ việc sáng tác, thu âm và các chuyến lưu diễn.

Đóng vai trò bệ phóng đưa doanh thu của nữ ca sĩ tăng trưởng vượt bậc chính là tour diễn toàn cầu The Eras Tour. Theo tạp chí Forbes, chuyến lưu diễn này được ghi nhận là sự kiện âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt mốc 1 tỷ đô la (khoảng 26.000 tỷ đồng) chỉ tính riêng từ bán vé. Nhờ hiệu ứng tích cực của tour diễn, nữ ca sĩ còn thu được "bộn tiền" từ merchandise, phim tài liệu concert và các sản phẩm liên quan.

Các đêm diễn luôn chật kín khán giả, chứng tỏ sức hút khổng lồ của Taylor Swift.

Bên cạnh nguồn thu từ những đêm nhạc "cháy vé", danh mục bản quyền âm nhạc của cô được Forbes định giá chiếm gần một nửa tổng tài sản. Trong nhiều năm, Taylor Swift đã triển khai dự án tái thu âm các album cũ dưới tên Taylor’s Version, sau khi toàn bộ bản ghi âm gốc của 6 album đầu tiên bị bán cho doanh nhân Scooter Braun. Khi phần lớn lượng nghe trên các nền tảng streaming chuyển sang bản tái thu âm, dòng tiền bản quyền đổ về phía cô thay vì chủ sở hữu kho nhạc gốc cũ.

Hiện tại, nữ ca sĩ cũng đã thành công mua lại bản ghi âm gốc của 6 album đầu tiên.

Đồng thời, doanh thu phát trực tuyến và bán đĩa vật lý cũng là nguồn thu đáng kể. Theo số liệu thống kê từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, Taylor Swift nhiều năm liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng Spotify và Apple Music toàn cầu. Các album của cô đồng thời bán chạy ở định dạng đĩa vinyl - phân khúc mà hầu hết nghệ sĩ đương đại không còn khai thác được hiệu quả.

Chưa dừng lại ở bản quyền âm nhạc và lưu diễn, gia tài của Taylor Swift hiện tại còn được củng cố bởi khối bất động sản cao cấp có giá trị ước tính hơn 100 triệu đô la (khoảng 2.500 tỷ đồng), tọa lạc tại nhiều thành phố đắt đỏ bậc nhất khắp nước Mỹ, bao gồm New York, Nashville, Los Angeles và Rhode Island.