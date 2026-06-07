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Sân vắng nhưng nhiệt không giảm, nhạc hội tại SVĐ Mỹ Đình ngày 2 có thay đổi?

Lin

HHTO - Nhạc hội "K-PULSE HANOI 2026" đang gây sốt trên mạng xã hội sau đêm diễn đầu tiên nhờ không khí "cháy hết nấc" bất chấp khán đài chưa được lấp đầy.

Tối 6/6, lễ hội nhạc nước K-PULSE HANOI 2026 chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau đêm diễn đầu tiên, mạng xã hội bùng nổ loạt video trình diễn của nghệ sĩ với PSY, Jay Park, Sandara Park, fromis_9, BamBam (GOT7), Baby DONT Cry. Mỗi nghệ sĩ biểu diễn từ 20 - 30 phút với set diễn "cháy hết nấc" trong tiếng reo hò "khản cổ" của khán giả.

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Khán đài trống tại nhạc hội dù đã đến giờ biểu diễn.

Độ cuồng nhiệt của fan Việt là điều khỏi bàn. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp toàn cảnh cho thấy rõ ràng K-PULSE HANOI 2026 chưa thể lấp đầy sân với khoảng trống rất lớn. Đây là khung cảnh đã được dự đoán trước. Bởi dù chương trình sở hữu dàn nghệ sĩ có nhiều hit được lòng đại chúng nhưng fandom tại Việt Nam không vững. Trong khi đó giá vé lại quá cao so với sức chi của khán giả phổ thông.

Nơi tổ chức là sân vận động quốc gia có sức chứa 25K - 30K người trở nên quá sức với K-PULSE HANOI 2026. Các sự kiện có thể "cháy vé" được SVĐ Mỹ Đình là hiếm hoi. Lượng khán giả đến xem đêm đầu tiên của K-PULSE HANOI 2026 "hòm hòm" đến từ chính sách hỗ trợ fandom, giảm giá vé, đãi ngộ cho người mua giá gốc... được tung ra sát ngày diễn.

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Giá vé của sự kiện quá cao trong khi nghệ sĩ không có fandom chịu chi mạnh là nguyên nhân lớn nhất cản trở việc lấp đầy sân.

Điều không thể phủ nhận là dù khâu tổ chức "trầy trật" nhưng chất lượng biểu diễn của nghệ sĩ đã cứu lại tất cả. Không chỉ mang đến bản hit cá nhân, một số idol cũng chiêu đãi khán giả bằng bản phối có thêm nhạc Việt như BamBam với màn cover Thích Em Hơi Nhiều hay Dara phối See Tình giữa liên hoàn hit của 2NE1...

Trên Threads, TikTok, hàng loạt video, bài viết thu về tương tác lớn khen ngợi sự cuồng nhiệt của dàn sao và khán giả. Nhiều bài viết kêu gọi mọi người hãy đến xem đêm diễn thứ 2 để tận hưởng không khí.

"Khi bạn ít khán giả nhưng bạn tổ chức ở Việt Nam"

"Nhìn khán giả ít mà thấy thương, nhưng chất lượng biểu diễn tuyệt vời lắm mọi người ơi."

"Mạnh dạn ra thẳng sân mua đi mọi người ơi. Ban tổ chức không "ngáo giá" thì đây là show thực sự đáng bỏ tiền."

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Đêm 2 của K-PULSE HANOI 2026 dự kiến "cháy hơn" nhờ dàn line-up có thêm LNGSHOT - tân binh đang đại náo Gen Z - Alpha Việt, "nữ hoàng waterbomb" thế hệ mới Kwon Eunbi.
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Khán giả sẵn sàng "cướp mic" của dàn nghệ sĩ. Sân trống còn cỡ này, sân được lấp đầy còn cỡ nào.

Không chỉ kỳ vọng hiệu ứng bùng nổ sau đêm đầu tiên sẽ kéo thêm "nhiệt" cho đêm 2, khán giả theo dõi K-PULSE HANOI 2026 cũng trông đợi ban tổ chức rút kinh nghiệm nhanh khi bổ sung súng nước cho khán giả để "bắn nước" cùng nghệ sĩ - tinh thần không thể thiếu ở lễ hội nhạc nước.

Vì ban tổ chức không phát "que sáng" cổ vũ nên các fan cũng đang kêu gọi nhau mang theo lightstick hay que sáng có sẵn để "tiện quẩy". Vì tuy khí thế cuồng nhiệt nhưng thiếu đi "gậy sáng" cổ vũ, nên khung cảnh nhìn từ trên xuống vẫn giống như một "biển đen". Ở sân khấu của Dara, khán giả không hẹn mà bật đèn flash đồng loạt, tạo nên khung hình lung linh khiến nữ ca sĩ cảm động và cảm ơn ngay sau khi trình diễn.

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Lin
#K-PULSE Hanoi 2026 #nhạc hội Việt Nam #nhạc hội Kpop SVĐ Mỹ Đình #K-PULSE Hanoi 2026 day 2 #Jay Park #PSY #Dara #LNGSHOT

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