Jennie bùng nổ tại đại nhạc hội Governors Ball 2026: Đầy tự tin và tham vọng

HHTO - Jennie đã biến sân khấu Governors Ball Music Festival 2026 thành màn tuyên ngôn mạnh mẽ cho chặng đường solo tiếp theo, mở ra kỷ nguyên âm nhạc mới đầy tự tin và tham vọng.

Jennie BLACKPINK tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu khi đảm nhận vị trí headliner (nghệ sĩ diễn chính) trong đêm bế mạc Governors Ball Music Festival 2026 - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, diễn ra vào tháng 6 hằng năm. Năm nay, lễ hội quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Lorde, A$AP Rocky, Stray Kids, Kali Uchis và Jennie, thu hút hàng chục nghìn khán giả trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

Khi lễ hội công bố đội hình nghệ sĩ, Jennie đã được xếp cùng nhóm những cái tên nổi bật nhất của chương trình, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của cô trên thị trường quốc tế. Xuất hiện ở vị trí nghệ sĩ khép lại đêm cuối của Governors Ball Music Festival 2026, Jennie không chỉ mang đến những bản hit quen thuộc, cô còn lần đầu trình diễn loạt ca khúc mới, hé lộ một kỷ nguyên âm nhạc đầy hứa hẹn dưới mái nhà OA.

Set diễn kéo dài khoảng một giờ của Jennie mang đến bầu không khí bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau đêm diễn nhanh chóng lan truyền, với nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng trước chất liệu âm nhạc mới mà cô đang theo đuổi.

Sau thành công của album solo và hàng loạt sân khấu quốc tế trong thời gian qua, Governors Ball Music Festival 2026 giống như một lời khẳng định rằng Jennie không còn đơn thuần là một ngôi sao K-Pop được yêu mến trên toàn cầu.

Jennie đang từng bước xây dựng bản sắc riêng với tư cách nghệ sĩ solo, nhà sáng tạo và người dẫn dắt dự án âm nhạc của chính mình, chinh phục hàng loạt sân khấu âm nhạc lớn trên thế giới bằng một chương mới táo bạo, tự tin và tham vọng hơn.