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Giải trí

Đây có phải động thái ngầm từ K-PULSE HANOI 2026 sau khi bị VSTRA tố đích danh?

Nguyễn Thu Hiền

HHTO - K-PULSE HANOI 2026 bị réo tên về vấn đề bản quyền liên quan đến ca khúc "Hôn Vào Đây Đi" của VSTRA. Phía ban tổ chức (BTC) chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng động thái ở đêm diễn thứ 2 có phải là ngầm trả lời?

Ngày 7/6, VSTRA đăng thông báo chính thức liên quan đến việc một bản phái sinh từ ca khúc Hôn Vào Đây Đi xuất hiện trong khuôn khổ K-PULSE HANOI 2026. Theo phía nữ ca sĩ, bản nhạc được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI và chưa được cấp phép sử dụng tại sự kiện.

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VSTRA cho biết đã chủ động liên hệ BTC ngay sau khi phát hiện sự việc để xác minh và làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đến thời điểm đăng tải thông báo, phía nghệ sĩ cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. VSTRA nhấn mạnh mong muốn lớn nhất hiện tại là chương trình sớm ghi nhận thông tin, ngăn chặn việc sử dụng các bản phái sinh thiếu cơ sở pháp lý và có thông báo rõ ràng gửi tới khán giả.

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VSTRA - chủ nhân bản hit "Hôn Vào Đây Đi" mong muốn BTC sự kiện giải quyết sớm vấn đề bản quyền đang gây nhức nhối.

Đoạn nhạc gây tranh cãi xuất hiện trong phần chuyển tiếp trước sân khấu Mommae của Jay Park ở đêm diễn đầu tiên. Dù chỉ kéo dài trong vài giây, tiết mục này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội bởi đây là một trong những khoảnh khắc khuấy động khán giả.

Phía VSTRA không nhắc trực tiếp tên Jay Park trong thông báo chính thức. Dân mạng khen ngợi nữ ca sĩ có hành xử khéo léo để tránh ảnh hưởng đến nghệ sĩ do đây là vấn đề từ phía kiểm duyệt và ban tổ chức.

Đây không phải lần đầu tiên VSTRA lên tiếng về vấn đề bản quyền. Dù bản phái sinh Hôn Vào Đây Đi trở thành âm thanh thịnh hành trên mạng xã hội, nữ ca sĩ từng nhiều lần thể hiện thái độ thẳng thắn và gay gắt khi giọng và sản phẩm của mình bị feat với AI, làm mất đi bản sắc nghệ thuật của ca khúc gốc.

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Tính đến hiện tại, K-PULSE HANOI 2026 chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, ở đêm diễn thứ 2, set diễn của Jay Park đã không xuất hiện đoạn "đu trend" nào liên quan đến Hôn Vào Đây Đi dù danh sách biểu diễn gần như tương tự đêm đầu. Động thái này được cho là thay cho câu trả lời sau khi tiếp nhận thông tin từ VSTRA.

Dân mạng cũng khen ngợi VSTRA có động thái kịp thời khi liên hệ với ban tổ chức ngay trước khi đêm diễn thứ 2 bắt đầu, thành công ngăn chặn bản phái sinh Hôn Vào Đây Đi bị sử dụng.

Dù vướng không ít tranh cãi, không thể phủ nhận là K-PULSE HANOI 2026 vẫn mang đến những sân khấu đáng nhớ. Từ PSY, Jay Park đến BamBam hay LNGSHOT..., các nghệ sĩ đều thể hiện nguồn năng lượng bùng nổ trong sự cuồng nhiệt của khán giả gây sốt mạng xã hội.

Nguyễn Thu Hiền
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