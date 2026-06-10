Xác minh vụ khách nước ngoài mua 11 chiếc bánh rán hết 420.000 đồng ở phố cổ Hà Nội

HHTO - Một đoạn video ghi lại cảnh nam du khách nước ngoài mua vài chiếc bánh rán trên phố cổ Hà Nội với số tiền lên tới 420.000 đồng đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh vụ việc.

Đoạn video hơn 2 triệu lượt xem gây tranh cãi

Trước đó ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại trải nghiệm mua đồ ăn đường phố của một nam du khách nước ngoài tại khu vực phố cổ Hà Nội. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bức xúc.

Theo nội dung video, trong lúc dạo chơi gần hồ Hoàn Kiếm, nam du khách bắt gặp một người phụ nữ bán bánh rán rong trên vỉa hè và dừng lại tìm hiểu. Khi vị khách hỏi tên món ăn, người bán lập tức dùng kẹp gắp một chiếc bánh đưa cho anh nếm thử.

(Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, khi nam du khách liên tục hỏi về giá bán, người phụ nữ không trả lời mà nhanh chóng gắp thêm nhiều chiếc bánh khác cho vào túi nilon. Chỉ đến khi vị khách ra hiệu không muốn mua thêm, người bán mới dừng lại. Theo hình ảnh được ghi lại, tổng cộng khoảng 11 chiếc bánh rán đã được bỏ vào túi.

Du khách bất ngờ khi phải trả 420.000 đồng

Sau khi hoàn tất việc đóng gói, người bán thông báo túi bánh có giá 150.000 đồng. Mức giá này đã khiến nam du khách tỏ ra ngạc nhiên.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xem bất bình hơn cả là khi vị khách đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán, người bán chỉ trả lại 80.000 đồng tiền thừa. Như vậy, số tiền thực tế mà nam du khách phải trả cho khoảng 11 chiếc bánh rán lên tới 420.000 đồng.

(Ảnh cắt từ clip)

Đoạn video nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá trên là vô lý bởi loại bánh rán này thường được bán phổ biến với giá khoảng 2.000 - 3.000 đồng mỗi chiếc tại nhiều khu vực ở Hà Nội.

Không ít người bày tỏ lo ngại những hành vi bán hàng thiếu minh bạch có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh du lịch Thủ đô trong mắt du khách quốc tế.

Công an phường Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội và đang tiến hành xác minh. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ việc bị phản ánh có dấu hiệu "chặt chém" du khách tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Gần đây nhất, Công an phường Hoàn Kiếm cũng đã làm việc với một tài xế xe ôm bị phản ánh thu 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ cho quãng đường chỉ khoảng 7 km. Sau buổi làm việc, người này đã hoàn trả tiền, xin lỗi du khách và cam kết không tái phạm.

Nữ du khách người Mỹ tố bị tài xế xe ôm thu 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km từ khu vực Bảo tàng Dân tộc học đến phố Tràng Tiền.

Vụ việc lần này tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của du khách để trục lợi, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện cho du lịch Hà Nội.

​