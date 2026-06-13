Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hành trình tiếp sức 2K8 của những "chiến sĩ áo xanh"

HHTO - Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, những “chiến sĩ áo xanh” không chỉ hết mình hỗ trợ bằng những chai nước mát, chiếc quạt tay hay lời chúc may mắn, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần tiếp thêm “năng lượng” cho các sĩ tử 2K8.

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngay cả trước thời điểm bắt đầu môn thi đầu tiên, đội ngũ Tiếp sức mùa thi đã có mặt từ rất sớm. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng trước khi đón tiếp và cổ vũ các thí sinh đầu tiên đến điểm thi.

Các thanh niên đội hình Tiếp sức mùa thi nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Đội Truyền thông Tiếp sức mùa thi Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về công việc của đội hình, bạn Huỳnh Như (chiến sĩ Tiếp sức mùa thi tại điểm trường THCS Kim Đồng) cho biết: “Buổi sáng tụi mình có mặt lúc 5h30 để điểm danh, còn buổi chiều là 12h. Sau đó, tụi mình được trạm trưởng và các trạm phó phân công những nhiệm vụ như sắp xếp bàn ghế, trưng bày vật phẩm tiếp sức, trang trí các bảng cổ vũ với lời chúc may mắn. Ngoài ra, đội cũng chuẩn bị nước, quạt, khăn giấy, ghế ngồi cho phụ huynh trong lúc chờ thí sinh làm bài”.

Huỳnh Như (cô bạn cầm tấm bảng NV1) cùng đồng đội hỗ trợ các thi sinh dự thi. Ảnh: NVCC.

Tuy vậy, công tác chuẩn bị và cổ vũ cho các sĩ tử 2K8 cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là do thời tiết thất thường. Bạn Phạm Thị Hồng Vân (Điểm trưởng tại trường THCS Kim Đồng) bộc bạch: “Cơn mưa to ập xuống đột ngột khiến tụi mình trở tay không kịp, một số vật phẩm và quà tặng chuẩn bị cho thí sinh ở bàn trực bị dính nước. Ngay lúc đó, cả đội phải vừa căng sức che chắn để bảo vệ đồ dùng, vừa nhanh chóng ra hỗ trợ phụ huynh và thí sinh”.

“Dù tất bật và ướt sũng, may mắn là tụi mình vẫn ứng phó kịp thời để không làm ảnh hưởng đến các bạn” - Hồng Vân bày tỏ. Ảnh: NVCC.

Không chỉ tiếp thêm sự thoải mái, vững vàng về tâm lý cho các sĩ tử, hành trình Tiếp sức mùa thi còn để lại trong lòng các “chiến sĩ áo xanh” nhiều cảm xúc đặc biệt. Bạn Phan Quang Trung (chiến sĩ Tiếp sức mùa thi tại các điểm trường THCS Võ Trường Toản, THPT Trưng Vương và THCS Kim Đồng) thổ lộ: “Động lực và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của tụi mình là khi nhìn thấy các bạn thí sinh tự tin bước vào cổng trường sau khi nhận được sự hỗ trợ từ đội hình. Đặc biệt, những lời cảm ơn từ phụ huynh hay nụ cười nhẹ nhõm của các bạn sau khi hoàn thành bài thi khiến mình cảm nhận rõ hơn giá trị của hoạt động tình nguyện này”.

“Mình cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, dù chỉ đồng hành với các em trong một khoảng thời gian ngắn” - Quang Trung nói. Ảnh: NVCC.

Cùng cảm xúc với Trung, bạn Hồng Vân cũng cho biết khoảnh khắc ấm lòng nhất của cô bạn là khi nhìn thấy các bạn thí sinh hoàn thành bài thi, bước ra khỏi cổng trường với nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy bố mẹ rồi không quên quay sang vẫy tay chào và nói “Cảm ơn anh chị!” với đội hình tiếp sức:

“Chỉ cần một cái vẫy tay hay một nụ cười nhẹ nhõm của các bạn, tụi mình đã thấy mọi công sức thức khuya, dậy sớm đều xứng đáng”.

Khi thấy các sĩ tử năm nay bước vào phòng thi, ký ức "vượt vũ môn" của bạn Thái Gia Mỹ (chiến sĩ Tiếp sức mùa thi tại THCS Kim Đồng) bỗng chốc ùa về: "Đứng trước cổng trường nhìn các bạn thí sinh bước vào phòng thi mình nhớ lại hình ảnh bản thân năm nào. Lúc bước vào điểm thi, nhìn bên ngoài cổng trường là cha mẹ và các anh chị Tiếp sức mùa thi liên tục cổ vũ, mình thấy xúc động và đồng thời cũng tự tin hơn."

"Ý nghĩa lớn nhất của Tiếp sức mùa thi là mang lại sự cổ vũ tinh thần của các sĩ tử" - Gia Mỹ nói. Ảnh: NVCC.

Không chỉ dừng lại ở những chai nước mát, chiếc quạt tay hay lời chúc may mắn trước giờ thi, hành trình Tiếp sức mùa thi còn thể hiện sự quan tâm và mong muốn đồng hành cùng các sĩ tử bằng những hành động thiết thực. Bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẻ chia, các "chiến sĩ áo xanh" đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi xua đi bớt áp lực cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.