Summer Part Time Jobs - công việc bán thời gian mùa Hè vào đề thi Tiếng Anh

HHTO - Ai mà ngờ được những cụm từ sành điệu như Work from home, Hybrid work hay chuyện Gen Z đi làm thêm mùa hè để "cá kiếm" lại xuất hiện ngay trong đề thi tốt nghiệp THPT! Sự thay đổi 180 độ này của đề thi Tiếng Anh không chỉ khiến teen gật gù thích thú mà còn hé lộ những chiến thuật "bẻ khóa" đề thi để lấy trọn điểm số.

Đề thi Tiếng Anh gần gũi với "vùng phủ sóng" của teen

Nếu "Greenwashing" là từ khóa khuấy đảo hội thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thì năm nay, đề thi môn Anh đã "chữa lành" các sĩ tử bằng những chủ đề gần gũi với đời sống.

Trong đó, nổi bật là vấn đề về dịch vụ môi trường (environmental services) mang tính thời sự cao. Đề còn đề cập đến các nội dung quen thuộc với học sinh như công việc làm thêm mùa hè (summer part-time jobs), phương pháp ghi chép hiệu quả trong học tập (notetaking) và quản lý tiền bạc (money).

Đặc biệt, nhiều teen gật gù thích thú khi đề thi đưa chủ đề "Việc làm bán thời gian mùa hè cho sinh viên" (Summer part-time jobs for undergraduates) vào phần kiểm tra điền từ. Từ khóa này ngay lập tức tạo được sự kết nối tâm lý với thí sinh: Mùa Hè là mùa Gen Z "cá kiếm", có thể tìm kiếm việc làm thêm để nhận mức lương tốt và kinh nghiệm thực tế.

Bắt kịp xu hướng từ STEM đến work from home

Đoạn ngữ liệu còn viral khi khéo léo lồng ghép các ngành nghề mới như trợ lý công nghệ thông tin (IT assistant) vào thông báo tuyển dụng của tòa soạn tạp chí Techworld Magazine. Một tòa soạn giờ đây tuyển cả IT, đòi hỏi ứng viên có hiểu biết về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) - phản ánh xu hướng chuyển đổi số và tính đa nhiệm của công việc hiện đại.

Bên cạnh đó, chi tiết "Chúng tôi cung cấp giờ làm việc linh hoạt và các lựa chọn làm việc từ xa cho những ứng viên sống ở xa" thể hiện đúng tư duy tuyển dụng thời đại 5.0. Mô hình làm việc từ xa (Work from home) hay Hybrid work được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng. Bạn có thể tìm được một công việc trong mùa hè này mà không cần đến công ty.

Việc sử dụng các thành ngữ (idioms) như up for grabs (có sẵn cho ai muốn lấy) hay cụm từ cố định golden opportunity (cơ hội vàng) không chỉ kiểm tra được vốn từ của học sinh mà còn cung cấp cho bạn những chất liệu ngôn ngữ sành điệu để áp dụng vào giao tiếp thực tế.

"Bắt trend" cả trong tư duy ra đề và tư duy giải đề

Sự thay đổi trong tư duy ra đề ngày càng gần gũi, thực tế và bắt trend là một tín hiệu tích cực để thí sinh không còn sợ chọn môn Tiếng Anh làm môn thi tự chọn. Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh chia sẻ: "Khi đề thi yêu cầu tốc độ xử lý thông tin cao hơn, học sinh không chỉ cần vốn từ vựng mà còn phải biết cách đọc và phân tích cấu trúc câu. Một câu văn có thể xuất hiện nhiều từ mới hoặc từ khó, nhưng nếu biết cách đơn giản hóa cấu trúc, xác định các thành phần chính của câu thì thí sinh không nhất thiết phải hiểu 100% từng từ mà vẫn có thể nắm được ý chính của nội dung".

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, (IELTS 8.5) hiện là quản lý học thuật tại DOL English. Cô từng đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga).

Tuy nhiên, các bài đọc đòi hỏi khả năng suy luận, tư duy cao. Các bạn có thể tham khảo phương pháp tiếng Anh tư duy Linear thinking để có thể giải bài thi một cách hiệu quả. Để quản lý thời gian trong phòng thi, teen có thể lên chiến lược nên làm dạng nào trước, nên làm dạng nào sau.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh.

Nếu ban đầu bạn chọn làm bài đọc dài, sẽ dễ hoang mang. Vì thế, thí sinh có thể ưu tiên làm dạng bài đọc điền thông tin, thông báo, quảng cáo, tờ rơi trước, nắm chắc trong tay những câu dễ rồi chuyển sang các câu dài hơn để có được tâm lý vững vàng hơn trong phòng thi.