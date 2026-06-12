Hơn nửa triệu thí sinh chọn thi môn Lịch sử nhưng điểm 10 sẽ “hiếm có khó tìm”

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: Môn Lịch sử "bùng nổ" với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, lọt tốp đầu trong số các môn tự chọn. Môn Lịch sử đã khoác lên mình tấm áo mới, trở thành một cuộc đấu trí tư duy logic chuẩn Gen Z.

Phổ điểm 6 - 7 chiếm sóng, điểm 10 "hiếm có khó tìm"

Sáng ngày 12/06/2026, nhiều sĩ tử từ kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 bước ra khỏi phòng thi môn tự chọn với nụ cười rạng rỡ. Với đề thi có độ phân hóa cao, Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo (Giáo viên môn Lịch sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) nhận định phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều nhất ở mức 6 - 7 điểm. Đây là mức điểm không quá khó để hoàn thành chương trình phổ thông nếu các bạn chịu khó đọc đi đọc lại và có khả năng tự học tốt.

Tuy nhiên, điểm 8, 9, 10 sẽ khá khan hiếm do sự sàng lọc gắt gao từ các câu hỏi vận dụng cao về chủ nghĩa tư bản hiện đại thuộc ngữ liệu chương trình lớp 11 và phần trả lời câu hỏi Đúng - Sai.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo.

Chú ý bẫy từ ngữ, giải ma trận Đúng - Sai

Theo cô Huyền Thảo, cấu trúc đề thi năm nay chia làm hai phần rõ rệt: 24 câu trắc nghiệm đơn (6 điểm) và phần trắc nghiệm Đúng - Sai (4 điểm). Đây chính là vùng cạnh tranh khốc liệt nhất, nơi Bộ GD&ĐT dùng để sàng lọc và phân hóa thí sinh. Để ẵm trọn 4 điểm tuyệt đối của phần Đúng - Sai là thử thách khó nhằn vì cách tính điểm cộng dồn theo số ý đúng trong một câu.

Ngữ liệu đề năm nay gần gũi, mang tính thời sự cao như chủ đề ASEAN, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hay Kỷ niệm 40 năm công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không đọc kỹ, teen rất dễ sập bẫy ở những từ ngữ mang tính khẳng định tuyệt đối hoặc sai lệch bản chất. ​TS. Nguyễn Thị Huyền Thảo

Teen 2K9 có thể lưu ý 1001 chiếc bẫy đến từ các từ ngữ dễ gây nhầm lẫn, thể hiện sự tuyệt đối để tránh các lỗi sai không đáng có cho kỳ thi năm sau. Bên cạnh đó, nếu áp dụng cách đọc nhanh, đọc lướt (scanning) hay đọc ngược, bạn sẽ dễ mắc bẫy hơn như ngữ liệu gốc ghi khối liên minh gồm công nhân, nông dân và trí thức, nhưng câu hỏi lại đổi thành liên minh công nông và tư sản dân tộc để thử thách độ tinh mắt của sĩ tử.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo (trái).

"Ngược dòng" với bí kíp trong phòng thi Sử

Với việc thời gian bị rút ngắn (chỉ còn 50 phút cho 40 câu), áp lực tốc độ là rất lớn. Để chiến hết mình bài thi Lịch sử theo tư duy mới, cô Huyền Thảo gợi ý chiến thuật ưu tiên làm phần Đúng - Sai trước.

Khác với thông thường là làm từ trên xuống dưới, việc xử lý phần Đúng - Sai ngay từ đầu lúc đầu óc còn tỉnh táo nhất sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu chuẩn xác, tránh mệt mỏi dẫn đến nhìn nhầm ở cuối giờ. Hơn nữa, các đoạn ngữ liệu dài ở phần Đúng - Sai đôi khi lại vô tình hé lộ đáp án cho các câu trắc nghiệm đơn phía sau.