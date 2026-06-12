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Bắt gặp "ngọc nữ trăm tỷ" của màn ảnh Việt dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Sáng 12/6, bên cạnh nhịp độ khẩn trương của ngày thi môn tự chọn, sự xuất hiện giản dị của nữ diễn viên 2K8 Đoàn Minh Anh tại điểm thi THPT Trưng Vương thu hút nhiều sự chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 12/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 bước sang ngày thi thứ hai với các bài thi tổ hợp tự chọn. Tại hội đồng thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), nữ diễn viên Đoàn Minh Anh cũng có mặt từ sớm để tham gia dự thi cùng các bạn sĩ tử 2K8.

Đoàn Minh Anh xuất hiện tại điểm thi trường THPT Trưng Vương ngày 12/6.

Ghi nhận thực tế, Đoàn Minh Anh xuất hiện tại điểm thi khá lặng lẽ. Xuyên suốt hai ngày thi 11/6 và 12/6, nữ diễn viên 2K8 đều chọn trang phục giản dị với áo sơ mi trắng đồng phục học sinh và đeo khẩu trang đen che kín mặt. Được bắt gặp ở khu vực cổng trường, Đoàn Minh Anh giữ phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh hòa cùng dòng thí sinh bước vào phía trong phòng thi để chuẩn bị cho buổi làm bài.

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Đoàn Minh Anh trong ngày thi đầu tiên.

Đoàn Minh Anh là cái tên quen thuộc khi từng để lại dấu ấn qua các dự án phim điện ảnh Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Nhà Ba Tôi Một PhòngPhí Phông. Việc góp mặt trong cả ba tác phẩm đều cán mốc doanh thu phòng vé trăm tỷ đồng khiến hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 2008 được quan tâm đặc biệt khi chính thức bước vào kỳ thi quan trọng.

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Song song với sự xuất hiện của nữ diễn viên, không khí chung tại điểm thi trường THPT Trưng Vương sáng 12/6 cũng ghi nhận nhịp độ di chuyển khẩn trương. Đa số sĩ tử chủ động có mặt tại trường từ rất sớm. So với buổi sáng ngày 11/6, thời lượng thí sinh tập trung đông đúc trước cổng trường được đẩy lên sớm hơn hẳn. Các bạn nhanh chóng di chuyển qua cổng an ninh, tiến vào khu vực sân trường và hành lang để chuẩn bị cho ngày thi thứ hai.

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Khu vực ngoài cổng trường tiếp tục ghi nhận sự đồng hành sát sao từ gia đình. Dù vậy, các hoạt động đưa đón trong ngày thi thứ hai diễn ra nhanh gọn và dứt khoát hơn. Những lời dặn dò, động viên từ phụ huynh được trao đổi chớp nhoáng trước khi cổng trường đóng lại, đảm bảo trật tự cho khu vực thi và nhường lại không gian tập trung tối đa cho các sĩ tử 2K8 làm bài.

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Tôn Huy (thực hiện)
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