Teen tự tin nắm chắc điểm 8+ môn thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HHTO - Sau 90 phút cân não, bước ra khỏi phòng thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 là những nụ cười rạng rỡ của các sĩ tử 2K8 đón cơn mưa điểm ngọt ngào. Một đề thi không đánh đố, tôn trọng kiến thức nền tảng và mở ra không gian để "tập gym" cho tư duy đã giúp teen tự tin làm chủ bài thi của mình.

Kết thúc môn thi Toán, sĩ tử dự đoán đón mưa điểm tốt

Chiều 11/6, các sĩ tử đã kết thúc môn thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Sau 90 phút làm bài, nhiều sĩ tử tự tin hoàn thành các câu hỏi đơn giản trong 20 phút và dành thời gian còn lại để giải những câu khó trong đề.

Một phần trong đề thi môn Toán kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bạn Thảo Vy (Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM) hào hứng: "Đề Toán năm nay khá vừa sức với chúng mình, ngoại trừ các câu về xác suất và trả lời ngắn. Mình tự tin nắm chắc 8 điểm trong tay".

"Tập gym" cho tư duy bằng phương pháp Linear Thinking

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, Thủ khoa đầu vào năm 2010 và Huy chương Bạc đầu ra Khoa Kỹ thuật xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2015 chia sẻ: "Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khá tương đồng với cấu trúc đề năm trước và đề tham khảo, dùng công cụ toán học để mô hình hóa và trả lời các câu hỏi thực tiễn. Năm nay các bạn đã làm quen với cấu trúc đề 3 phần. Độ dài đề thi năm 2026 ngắn hơn so với đề năm 2025 nhưng mức độ phân hoá độ khó cao."

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng (phải).

Đề thi gói gọn kiến thức trong sách giáo khoa, không đặt ra những câu hỏi bất ngờ ngoài chương trình. Theo TS. Phạm Thanh Tùng, bạn có thể áp dụng phương pháp Linear Thinking (Tư duy tuyến tính). Thay vì chỉ ghi nhớ các dạng bài quen thuộc và chờ đề thi xuất hiện đúng dạng đã ôn luyện, bạn có thể thực hiện các bước:

1. Đọc hiểu tình huống.

2. Phân tích dữ kiện.

3. Xây dựng mô hình toán học phù hợp.

4. Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Một phần trong đề thi môn Toán kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với đề thi năm nay, các thí sinh đã chủ động hơn, thân thuộc hơn với cách ra đề bằng việc rèn dũa qua các bài tập trước đó theo chương trình giáo dục phổ thông mới. ​ Thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên.

​Không phải thí sinh nào cũng được thi tại trường THPT của mình mà được luân chuyển, đổi sang điểm thi khác trên địa bàn. Đặc biệt, đội ngũ thầy cô đẫ sẵn sàng túc trực tại từng điểm trường để hỗ trợ thí sinh trường mình. Nhờ đó, các sĩ tử gặp tình huống bất ngờ sẽ được giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ đón cơn mưa điểm tốt, các sĩ tử còn chuẩn bị tinh thần cho ngày thi thứ 2.