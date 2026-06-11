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Thầy cô nhận định đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2026: Phổ điểm dự báo quanh mức 6

Linh Lê

HHTO - Đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá giữ ổn định về cấu trúc nhưng tiếp tục đẩy mạnh yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhiều câu hỏi gắn với đời sống, khoa học và công nghệ được đưa vào đề thi, góp phần tăng khả năng phân hóa và đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh.

Giữ ổn định cấu trúc, tạo thuận lợi cho thí sinh

Ngay sau khi kết thúc môn thi Toán chiều 11/6, các thầy cô tổ Toán - Hệ thống giáo dục HOCMAI đã đưa ra nhận định đề thi năm nay, các thầy cô cho rằng đề bám sát định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và không có sự thay đổi lớn về hình thức so với năm 2025.

Đề thi gồm 3 phần với tổng cộng 34 ý hỏi, thời gian làm bài 90 phút. Cấu trúc quen thuộc giúp thí sinh đã ôn luyện theo đề minh họa và đề thi các năm gần đây dễ dàng tiếp cận, hạn chế tâm lý bất ngờ khi bước vào phòng thi.

Đề thi tiếp tục thể hiện xu hướng đổi mới trong kiểm tra, đánh giá năng lực. Thay vì tập trung vào việc ghi nhớ công thức hay thực hiện các phép biến đổi thuần túy, nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh phải đọc hiểu dữ liệu, phân tích tình huống và lựa chọn phương án giải quyết phù hợp.

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Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nhiều bài toán gắn với đời sống và công nghệ

Một trong những điểm nổi bật của đề thi năm nay là sự xuất hiện của các tình huống thực tiễn liên quan đến sức khỏe, kinh tế, khoa học và công nghệ. Các dạng câu hỏi đúng - sai và trả lời ngắn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá năng lực tư duy của thí sinh. Không ít câu hỏi đòi hỏi khả năng đọc hiểu thông tin, nhận diện dữ liệu và kết nối nhiều mạch kiến thức khác nhau để tìm ra lời giải.

Nội dung đề tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12 nhưng vẫn có sự xuất hiện của kiến thức lớp 10 và lớp 11. Điều này phù hợp với định hướng đánh giá năng lực tổng thể thay vì chỉ kiểm tra kiến thức của một năm học cuối cấp.

Tỷ lệ câu hỏi ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng được phân bổ tương đối hợp lý. Nhóm câu hỏi cơ bản giúp thí sinh đạt mục tiêu xét tốt nghiệp, trong khi các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao tạo ra sự phân hóa cần thiết phục vụ công tác tuyển sinh đại học.

Những câu hỏi mới là "điểm rơi" phân hóa

So với đề thi chính thức năm 2025, mức độ phân hóa của đề Toán năm nay được thể hiện rõ hơn ở phần đúng - sai và phần trả lời ngắn. Đây là những dạng câu hỏi không chỉ yêu cầu học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng mà còn phải có khả năng tư duy logic, lập luận toán học và xử lý thông tin trong thời gian ngắn. Chỉ cần mắc sai sót ở một bước suy luận hoặc đọc không kỹ dữ kiện, thí sinh có thể mất điểm đáng tiếc.

Chính vì vậy, khoảng cách điểm số giữa nhóm học sinh khá và nhóm học sinh giỏi nhiều khả năng sẽ được tạo ra từ những câu hỏi thuộc hai phần này thay vì các câu hỏi nhận biết, thông hiểu.

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Thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT ngày 11/6.

Phổ điểm được dự báo quanh mức 6

Nhìn chung, đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá đáp ứng tốt mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 khi chú trọng phát triển tư duy phân tích, năng lực lập luận toán học và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Với mức độ đề thi như năm nay, các thầy cô dự báo phổ điểm môn Toán sẽ tập trung quanh mốc 6 điểm. Đây được xem là mức điểm phản ánh khá sát mặt bằng năng lực chung của thí sinh trên cả nước.

Đề thi không quá khó để hoàn thành mục tiêu xét tốt nghiệp nhưng cũng không dễ đạt điểm cao nếu thí sinh thiếu kỹ năng xử lý các câu hỏi vận dụng. Những em có nền tảng kiến thức vững chắc, khả năng đọc hiểu tốt và tư duy logic linh hoạt sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua chinh phục các mức điểm từ 8 trở lên.

Từ đề thi năm nay có thể thấy xu hướng ra đề gắn với thực tiễn và đánh giá năng lực toàn diện sẽ tiếp tục được duy trì trong các năm tới. Điều đó đòi hỏi học sinh không chỉ học thuộc kiến thức mà còn phải rèn luyện khả năng tư duy, phân tích và vận dụng toán học vào những vấn đề của cuộc sống.

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Linh Lê
Theo Hệ thống giáo dục HOCMAI
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