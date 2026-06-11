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Môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Sĩ tử dự đoán phổ điểm tập trung ở ngưỡng 6-7

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 khép lại với nhiều ngã rẽ thú vị. Câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam" và cấu trúc nghị luận văn học tuy hay nhưng không dễ viết, khiến nhiều sĩ tử dự đoán phổ điểm sẽ tập trung ở ngưỡng 6-7.

Vừa bước ra khỏi cổng trường thi, cụm từ được các sĩ tử bàn tán sôi nổi nhất không phải là tác phẩm văn học nào, mà là "Steve Jobs Việt Nam". Câu hỏi nghị luận xã hội năm nay được đánh giá là một điểm nhấn mang tính phân hóa, chạm đúng nhịp sống và khơi gợi tư duy của người trẻ.

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Đề Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với Minh Khuê (trường THPT Lương Thế Vinh), do không sử dụng điểm môn Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển đại học của mình, áp lực với môn thi đầu tiên không quá lớn. "Dù đến sát giờ mới viết xong, nhưng mình rất ấn tượng với câu hỏi ở phần viết. Mình đã chọn anh Phan Đăng Nhật Minh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 làm dẫn chứng cho hình mẫu 'Steve Jobs Việt Nam' vì thấy rất phù hợp", Khuê chia sẻ.

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Minh Khuê - Ngọc Nhi.

Đồng tình với sự thú vị của phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội, thí sinh tự do Khánh Phương nhận xét nội dung bám sát tình hình thực tế. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất với Phương lại nằm ở câu Nghị luận văn học. Phương chia sẻ: "Nhiều bạn kháo nhau hoặc lan truyền trên mạng rằng đề sẽ ra dạng so sánh hai tác phẩm. Nhưng thực tế lại yêu cầu phân tích một bài thơ 600 chữ. Đề hoàn toàn bám sát sách giáo khoa".

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Hà Khánh Phương là thí sinh tự do, hiện tại bạn đang là sinh viên Đại học Sài Gòn.

Sự "việt vị" so với các xu hướng dự đoán trên mạng xã hội cũng là cảm nhận của Anh Thư (Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn). Thư cho biết bản thân lúng túng vì đề ra một yêu cầu "không ai lường trước được", đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng phân tích độc lập thay vì phụ thuộc vào các khuôn mẫu có sẵn.

Phụ huynh ngóng chờ các sĩ tử rời điểm thi sau môn Ngữ văn. Clip: Tôn Huy.

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Bạn Khánh Thi và bạn Anh Thư.

Đánh giá tổng quan về độ khó, phần lớn các sĩ tử cho rằng đề Văn năm nay khó hơn năm ngoái, đặc biệt ở sự phân hóa rạch ròi tại các câu hỏi tự luận. Ngọc Nhi (trường THPT Lương Thế Vinh) nhận định: "Hàm ý của nhà thơ ở phần đọc hiểu thể hiện khá rõ. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề về "Steve Jobs Việt Nam" khiến bài thi trở nên thử thách hơn so với các đề mình từng ôn luyện".

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Các thí sinh ra về chuẩn bị cho buổi thi chiều ngày 11/6.

Ghi nhận chung tại điểm thi THPT Trưng Vương và THCS Võ Trường Toản, sự mới mẻ trong cách ra đề khiến nhiều thí sinh dè dặt khi chấm điểm bản thân. Các bạn như Ngọc Nhi, Khánh Thi hay Minh Khuê đều có chung nhận định: Đề hay nhưng khó lấy điểm cao, phổ điểm môn Văn năm nay dự kiến sẽ tập trung nhiều nhất ở mức 6 - 7 điểm.

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Tôn Huy (thực hiện)
#Kỳ thi tốt nghiệp #Đề Văn 2026 #Steve Jobs Việt Nam #Nghị luận xã hội #Phân hóa điểm #Thí sinh

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