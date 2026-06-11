Đề Văn về “Steve Jobs Việt Nam”: Không biết Steve Jobs là ai có làm được không?

HHTO - Sau giờ thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh và nhiều cư dân mạng viết trên mạng xã hội rằng không biết rõ Steve Jobs là ai. Dù vậy, với câu hỏi nghị luận xã hội, thí sinh hoàn toàn vẫn có thể làm được bài.

Tóm tắt nhanh: · Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 có câu hỏi đề cập đến Steve Jobs. · Nhiều học sinh có thể chưa biết rõ Steve Jobs là ai, đây là điều dễ hiểu. · Với câu hỏi nghị luận xã hội, Steve Jobs là một ví dụ để nói đến sự sáng tạo, đổi mới… chứ không phải để kiểm tra tiểu sử.

Một cái tên trong đề Văn khiến nhiều học sinh thấy "lạ"



Trong đề thi môn Ngữ văn, câu hỏi làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam” liên tục được bàn luận. Trên mạng xã hội, nhiều học sinh thừa nhận một vấn đề: Không biết rõ Steve Jobs là ai.

Với nhiều người thuộc thế hệ trước thì điều này có thể hơi bất ngờ. Bởi Steve Jobs hay được coi là một biểu tượng về sự sáng tạo trong công nghệ, và cũng thường được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới công nghệ hiện đại.

Đề Ngữ văn của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: TPO.

Không biết Steve Jobs không có nghĩa là không làm được bài

Thế hệ học sinh hiện nay có thể dùng iPhone từ sớm, biết dùng CapCut, Canva, TikTok…, nhưng không nhất thiết biết rõ về người sáng lập hay chuyện phía sau các thương hiệu, đó cũng là điều bình thường. Ví dụ đơn giản là bây giờ rất nhiều người dùng ChatGPT nhưng có lẽ không mấy ai nhớ tên CEO của công ty đứng sau công cụ AI này.

Nhưng dù không biết về Steve Jobs, thực ra thí sinh vẫn có thể làm được bài vì trong một câu nghị luận xã hội, cái tên Steve Jobs (hay Elon Musk, Mark Zuckerberg) không nên được hiểu là để hỏi về tiểu sử. Đặc biệt, trong câu hỏi đã có cụm từ “những phát minh công nghệ làm thay đổi thế giới”, có thể giúp thí sinh phần nào hình dung về những nhân vật được đề cập.

Và những cái tên này có thể được coi là ví dụ để dẫn đến chủ đề lớn hơn: Làm thế nào để người trẻ có thể sáng tạo, sẵn sàng đổi mới, dám thử nghiệm để tạo ra điều có ích...

Ảnh: TPO.

Các đề văn nghị luận xã hội thường không yêu cầu thí sinh phải biết thật nhiều về một nhân vật hay sự kiện cụ thể, mà cần học sinh hiểu vấn đề, liên hệ với đời sống và trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, có logic.