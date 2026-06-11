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Đề Văn tốt nghiệp THPT 2026: Sĩ tử 2K8 phân tích về "Những chiếc lá" thế nào?

Thùy Linh

HHTO - Đối với môn Ngữ Văn, nhiều bạn đánh giá đề khó nhưng ẩn chứa triết lý sâu sắc về cuộc đời, tìm ra điểm liên hệ giữa kiếp người và chiếc lá.

Sáng 11/6, sĩ tử cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Ngữ Văn. Dạo một vòng mạng xã hội, nhìn chung, sĩ tử 2K8 "than trời", cho rằng đề thi khó và có độ phân hóa cao.

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Theo ghi nhận của HHTO tại điểm trường THPT chuyên Quốc học Huế, bên cạnh tranh luận về câu nghị luận xã hội về "Steve Jobs Việt Nam", phần nghị luận văn học phân tích bài thơ "Những chiếc lá" (tác giả Nguyễn Đình Thi) cũng là phần khiến không ít thí sinh "ngơ ra một lúc".

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Bạn Hoàng Anh sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn (Ảnh: Thùy Linh)

Bạn Hoàng Anh chia sẻ cảm nhận về bài thơ: “Mình thấy tác phẩm mang tính triết lý sâu sắc, nói về mỗi chiếc lá như một mảnh đời của mỗi con người, đều có sinh, lão, bệnh, tử nhưng cuộc đời họ luôn gắn với sự cống hiến từ khi sinh ra cho tới khi mất đi. So với đề năm trước là viết đoạn văn nghị luận văn học thì năm nay đòi hỏi học sinh phải biết phân tích kết hợp nội dung, nghệ thuật. Mình nghĩ đó sẽ là phần lấy điểm 10.”

Bạn Nguyễn Lê Uyên Nhi nhận xét: "Phần nghị luận văn học dễ gần vì Nguyễn Đình Thi là tác giả quen thuộc với học sinh, chúng mình đã được học các tác phẩm của ông từ hồi cấp 2 nên hiểu rõ chất thơ và có thể liên hệ vào bài làm. Mình nghĩ bản thân có thể nắm chắc 8,5 điểm, nếu đạt 9 thì sẽ vui hơn".

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Nguyễn Lê Uyên Nhi (Ảnh: Thùy Linh)

Trên mạng xã hội, một số bình luận đưa ra những cảm nhận riêng về bài thơ như sau:

"Đọc thì thấy bài thơ nói về một kiếp lá nhưng ẩn dụ trong đó là một kiếp người. Hành trình của một chiếc là từ Xuân, Hạ, Thu, Đông như hành trình sống của con người ấy. Đến tận cùng khi chiếc lá héo úa, rơi xuống vẫn dùng để thắp lên ngọn lửa. Giá trị sống của một kiếp người phải chăng nằm ngay chính sự sung sức, tươi đẹp; nằm trong hành trình sống rực rỡ, ý nghĩa từ những năm tháng tuổi trẻ."

"Tôi thì nhìn nó dưới góc độ hoài niệm: Kiểu nó nhớ những gì đẹp đẽ nhất đã làm và tưởng mình sẽ có giá trị mãi, sau đó thì khi già tủi hờn và cảm thấy mình vô dụng, mặc gió bay, nhưng sau đó thì khi có người đến giúp nó tìm lại giá trị thì nó trở nên vui sướng. Bài học rút ra là đừng tự ti, bản thân lúc nào cũng có giá trị. Tiếc là thời gian ngắn mà ngồi suy nghĩ lâu nên tôi chưa thể viết dài."

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Thùy Linh
#thi tốt nghiệp THPT

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