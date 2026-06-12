Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026: Muốn đạt 8+, sĩ tử khó “học mẹo”

HHTO - Nhiều thí sinh lựa chọn bài thi tự chọn có môn Tiếng Anh nhận định đề năm nay khá vừa sức. Tuy vậy, đề thi vẫn có những câu “khóa điểm” nhằm phân hóa thí sinh, đòi hỏi các bạn không chỉ nắm chắc kiến thức nền mà còn cần vốn từ vựng tốt, kỹ năng đọc hiểu sâu và khả năng xử lý văn bản logic, linh hoạt.

Đề thi Tiếng Anh năm nay tiếp tục giữ cấu trúc tương tự năm 2025 về số lượng câu hỏi và dạng bài. Đây cũng là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều thay đổi trong công tác thi cử. Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh cho biết các câu hỏi trong đề Tiếng Anh năm nay hầu hết vẫn nằm trong phạm vi kiến thức quen thuộc.

﻿ ﻿ Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đáp án do thầy Mẫn Châu gợi ý.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Mẫn Châu (giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM) nhận xét điểm đáng chú ý của đề thi năm nay là không còn đặt nặng việc kiểm tra ngữ pháp một cách rời rạc. Thay vào đó, các kiến thức ngữ pháp được lồng ghép vào ngữ cảnh bài đọc, đòi hỏi các thí sinh phải có năng lực tiếng Anh học thuật toàn diện chứ không chỉ học ngữ pháp một cách máy móc.

Nhìn ở góc độ tổng quan, thầy Châu cho rằng: “Với những câu hỏi ở mức cơ bản, thí sinh học chắc kiến thức nền vẫn có thể đạt điểm trung bình - khá. Tuy nhiên, để đạt từ 8 điểm trở lên, các bạn cần có kiến thức và kĩ năng tốt, qua đó đề thi cũng đảm bảo được tính phân hóa”.

Ở góc độ giáo viên, thầy Châu cho rằng đề thi năm nay yêu cầu các bạn thí sinh cần phải có năng lực Tiếng Anh toàn diện. Ảnh: NVCC.

Các thí sinh không thể chỉ dừng lại ở việc tìm thông tin trực tiếp trong bài mà còn cần biết đánh giá cách dùng từ trong từng văn cảnh, nắm được lối hành văn, cách tổ chức văn bản và triển khai ý tưởng. Đây cũng là những kỹ năng quan trọng để xử lý bài đọc hiểu, các dạng câu hỏi như sắp xếp câu, sắp xếp phát biểu thành văn bản hoàn chỉnh hoặc lựa chọn câu phù hợp để chèn vào đoạn.

Mặc dù đề thi vẫn xuất hiện nhóm câu hỏi quen thuộc như cụm từ cố định, giới từ đi kèm hoặc cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Tuy nhiên, cũng có những câu mang tính phân loại liên quan đến thành ngữ, cách diễn đạt tự nhiên và cấu trúc nâng cao. Đây là những nội dung khó có thể làm tốt nếu thí sinh chỉ học mẹo hoặc ôn cấp tốc trong giai đoạn nước rút.

Bên cạnh đó, ngữ liệu trong đề thi khá gần với tiếng Anh đời thực, xuất hiện dưới nhiều hình thức như thông báo, hội thoại đời sống, thư điện tử và bài đọc mang tính học thuật. Chủ đề bài đọc trải rộng ở những lĩnh vực quen thuộc như môi trường, giáo dục, kinh tế, công nghệ và các vấn đề xã hội. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ có kỹ năng đọc, mà còn cần vốn hiểu biết nền nhất định để xử lý thông tin hiệu quả.

Nhìn chung, đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm nay bám sát định hướng Chương trình GDPT 2018, chú trọng phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ của thí sinh. Với cấu trúc quen thuộc nhưng vẫn có câu hỏi phân hóa, đề thi cho thấy xu hướng giảm dần việc học “vẹt”, thay vào đó là các dạng bài đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích, xử lý thông tin thực tiễn.