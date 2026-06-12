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Khi nào Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026?

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8h ngày 1/7. Đây là cột mốc được hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chờ đợi sau kỳ thi lớn nhất năm. Ngay sau khi có điểm thi, các địa phương sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp và tiếp nhận đơn phúc khảo theo quy định.

8h ngày 1/7: Hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ biết điểm thi

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố đồng loạt vào 8h sáng ngày 1/7. Sau khi tra cứu điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy cần thiết. Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7 tại nơi đăng ký dự thi.

Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7. Các Sở GD&ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi và trả học bạ cho thí sinh muộn nhất vào ngày 7/7 để phục vụ việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức trong bối cảnh cả nước tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp THPT. Công tác chấm thi vì thế nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội nhằm bảo đảm tính công bằng và độ tin cậy của kết quả.

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Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Bộ GD&ĐT siết chặt công tác chấm thi

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, trong đó yêu cầu việc chấm thi tự luận phải thực hiện nghiêm túc theo đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và có khả năng phân loại thí sinh.

Theo GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), trong kỳ thi năm nay chỉ có môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Đối với môn Ngữ văn, Bộ GD&ĐT tiếp tục yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình chấm thử, chấm chung, đối sánh kết quả và chấm kiểm tra ngẫu nhiên nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các hội đồng chấm thi trên toàn quốc.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, hướng dẫn chấm phải rõ ràng, chi tiết để hạn chế tối đa sự chênh lệch trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh. Bộ GD&ĐT cũng sẽ làm việc với Giám đốc Sở GD&ĐT của 34 tỉnh, thành phố để thống nhất các giải pháp bảo đảm công tác chấm thi khách quan, minh bạch.

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Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào 8h sáng 1/7.

Lịch sử tiếp tục là môn tự chọn được thí sinh ưa chuộng nhất

Năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay với 1.223.776 thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Trong tổng số này, có 1.159.932 học sinh lớp 12 đang theo học chương trình phổ thông, chiếm 94,78%; còn lại là 63.844 thí sinh tự do.

Ở nhóm môn lựa chọn, Lịch sử tiếp tục là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 570.800 lượt thí sinh. Đứng thứ hai là Địa lý với 448.725 lượt đăng ký. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vật lý với 389.630 lượt và Ngoại ngữ với 347.455 lượt đăng ký.

Trong khi đó, Công nghệ Công nghiệp vẫn là môn có ít thí sinh lựa chọn nhất, chỉ có 7.402 thí sinh đăng ký dự thi.

So với năm trước, số lượng đăng ký tăng ở nhiều môn học như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp, cho thấy sự đa dạng hơn trong lựa chọn tổ hợp môn của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

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Linh Lê (tổng hợp)
#Bộ GD&ĐT #điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 #xét tuyển #phúc khảo #điểm thi #thí sinh 2008 #cá chép hóa rồng

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