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Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 đòi hỏi tư duy liên ngành để rinh điểm cao

QUỐC THÔNG

HHTO - Tiếp nối cơn sốt "Tẩy xanh", đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Tiếng Anh đưa 1,2 triệu sĩ tử "vào đời" với chủ đề "Dịch vụ môi trường". Dù được nhận định là "dễ thở", đề thi năm nay vẫn mang đến những thử thách đòi hỏi thí sinh phải thực sự nhạy bén và có tư duy liên ngành mới có thể "rinh" được điểm 8 trở lên.

Chủ đề môi trường tiếp tục là điểm nhấn

Nếu từ khóa "greenwashing" (tẩy xanh) trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từng khiến không ít sĩ tử phải "cạ nhiệt" khắp các nền tảng mạng xã hội vì độ khó thì đề thi Tiếng Anh năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng gắn ngôn ngữ với các vấn đề thực tiễn của xã hội.

Ở phần đọc hiểu, bài đọc có liên quan đến chủ đề "environmental services" (dịch vụ môi trường) đề cập đến chi phí của các dịch vụ môi trường và những đánh đổi cần cân nhắc trong quá trình bảo vệ môi trường sống. Các câu hỏi không dừng ở mức nhận biết từ vựng mà yêu cầu thí sinh hiểu được mối liên hệ giữa lợi ích, chi phí cơ hội và tác động đến môi trường trong thực tế.

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Bài đọc có chủ đề về "environmental services" trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Tiếng Anh. Ảnh: TPO

Một bài đọc khác lại khai thác chủ đề về ghi chú trong học tập, so sánh hiệu quả giữa việc viết tay và sử dụng thiết bị điện tử để ghi chú. Từ khóa "multitasking" (làm việc đa nhiệm) cùng những nội dung liên quan đến cách tiếp nhận, xử lý thông tin của con người khi ghi chép cũng phản ánh khá rõ những thay đổi trong thói quen học tập, ghi chú của học sinh trong thời đại số.

Đề thi không quá khó nhưng cũng không dễ để đạt điểm cao

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Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (IELTS 8.5) từng đạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga).

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (Quản lý học thuật tại DOL English) nhận định đề thi "dễ thở" hơn năm trước và không quá khó với các bạn thí sinh. Chủ đề bài đọc hiểu liên quan về môi trường có tính thời sự cao, đặc biệt là trong thời điểm môi trường tự nhiên có nhiều biến động như hiện nay. Tuy nhiên, dù là chủ đề quen thuộc nhưng nội dung bài đọc có tính liên ngành, các câu hỏi trong phần đọc cũng được hỏi khá sâu.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh dự đoán phổ điểm năm nay sẽ dao động trong khoảng từ 6-6.5. Để đạt điểm 7-8 đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các kiến thức cơ bản mà còn nắm chắc tư duy liên kết câu trong đoạn văn.

Đề thi môn tiếng Anh năm nay tiếp tục duy trì các dạng bài quen thuộc như điền từ, sắp xếp hội thoại, hoàn thành đoạn văn... giúp đánh giá toàn diện kỹ năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong bối cảnh cụ thể. Bao gồm khả năng vận dụng, suy luận, kết nối thông tin và liên hệ với những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

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QUỐC THÔNG
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