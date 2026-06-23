Chen chân qua 'nút thắt cổ chai' DT824 giữa Tây Ninh và TPHCM

TPO - Tình trạng kẹt xe kéo dài từ sáng đến tối trên đường tỉnh 824 đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và cánh tài xế lưu thông giữa Tây Ninh và TPHCM.

Hàng dài xe tải, container nối đuôi nhau trên đường tỉnh 824 hướng về TPHCM.

Đường tỉnh 824, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh và TPHCM luôn trong tình trạng quá tải, ùn ứ kéo dài. Cánh tài xế rất ái ngại mỗi khi phải lưu thông qua khu vực này.

Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực cầu TL.9, điểm nghẽn giao thông giữa Tây Ninh và TPHCM.

Những ngày gần đây, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường này tiếp tục diễn ra, đặc biệt là đoạn thuộc xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) hướng về cầu TL.9 và cầu Lớn Hóc Môn trên đường Nguyễn Văn Bứa (TPHCM). Hàng dài xe tải, xe đầu kéo container nối đuôi nhau, nhiều thời điểm gần như đứng bánh.

Một số tài xế cho biết ùn tắc xuất hiện vào buổi sáng và giờ tan tầm gần như mỗi ngày. Hơn 2 năm qua, kể từ khi tỉnh Long An (cũ) đầu tư mở rộng đường tỉnh 824, đoạn từ giao lộ đường tỉnh 830 đến cầu TL.9 dài hơn 19 km càng trở nên ùn tắc.

Ông Nguyễn Anh (tài xế xe tải, ngụ xã Đức Hòa), cho biết mỗi tuần ông phải đối mặt với cảnh kẹt xe từ 4-5 ngày.

"Thường từ rạng sáng đến khoảng 10 giờ là ùn tắc, chiều lại bắt đầu từ khoảng 16 giờ. Có khi đến 20-21 giờ xe mới lưu thông bình thường khi qua cầu TL.9, cầu Lớn Hóc Môn để vào TPHCM. Ngày nào tôi cũng phải đi tuyến này để giao hàng nên rất ngán ngẩm" - ông Anh nói.

Nhiều tài xế cho biết tình trạng kẹt xe trên tuyến đường này đã kéo dài hơn 2 năm qua.

Thường xuyên đi lại giữa TPHCM và xã Mỹ Hạnh để làm việc, anh Nguyễn Hoàng lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông khi lượng xe tải, container đông đúc nhưng mặt đường kết nối với TPHCM lại quá hẹp.

Theo anh Hoàng, các phương tiện phải chen nhau từng chút để di chuyển. Trong khi đó, xe ba gác và xe máy của công nhân từ các khu, cụm công nghiệp xung quanh liên tục nhập làn khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. "Tôi đã chứng kiến nhiều vụ va chạm xảy ra tại đây" - anh Hoàng nói.

Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xác nhận đường tỉnh 824 là cửa ngõ giao thông quan trọng kết nối tỉnh với TPHCM. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này trở thành điểm ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện tăng nhanh.

Theo ông Chương, đường tỉnh 824 được nâng cấp lên 4 làn xe và hoàn thành từ năm 2024. Cũng chính điều này khiến lượng xe đổ dồn về tuyến này tăng mạnh. Trong khi đó, đoạn kết nối với TPHCM tại cầu TL.9 trên đường Nguyễn Văn Bứa hiện chỉ rộng 2 làn xe, tạo ra "nút thắt cổ chai" nên phương tiện thường xuyên ùn ứ.

TPHCM và Tây Ninh đang phối hợp đầu tư mở rộng hạ tầng nhằm giảm ùn tắc tại khu vực cầu TL.9.

Để giải quyết tình trạng trên, ngày 1/10/2025, lãnh đạo UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất phương án đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối. Theo đó, TPHCM sẽ nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ ngã Ba Giồng đến cầu TL.9, lên 6 làn xe. Phía Tây Ninh sẽ mở rộng khoảng 100m đường tỉnh 824 tính từ cầu TL.9 lên 6 làn xe để đồng bộ với dự án phía TPHCM.

Ngày 17/3/2026, lãnh đạo Sở Xây dựng hai địa phương tiếp tục họp bàn, rà soát hiện trạng nhằm hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn. Hai bên đặt mục tiêu triển khai và hoàn thành đồng bộ các dự án trong giai đoạn 2026-2030, qua đó xóa "nút thắt cổ chai" tồn tại nhiều năm tại cửa ngõ Tây Ninh - TPHCM.