Rùng mình cảnh mô tô nước chở 4 người lao vào đám đông du khách tắm biển

TPO - Đoạn video ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua ghi lại cảnh một chiếc mô tô nước (jetski) chở tới 4 người lao vun vút giữa khu vực đông du khách đang tắm biển.

Clip ghi lại cảnh nhóm người tham gia đi mô tô nước gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Theo hình ảnh trong clip, bãi biển đang có rất đông người vui chơi, tắm mát thì bất ngờ, một chiếc mô tô nước chở nhiều người từ ngoài khơi tăng tốc tiến sát vào khu vực gần bờ. Khi phương tiện lao tới, nhiều người đang đứng dưới nước phải vội vàng né tránh để không xảy ra va chạm. Sóng và nước do mô tô tạo ra cũng tạt mạnh vào những người xung quanh.

Điều khiến dư luận lo ngại hơn cả là người điều khiển phương tiện có dấu hiệu chở quá số người thông thường và liên tục thực hiện các động tác nguy hiểm. Trong một khoảnh khắc, chiếc mô tô nước được điều khiển bốc đầu khi vượt sóng, phần đầu phương tiện dựng lên khá cao trước khi tiếp nước trở lại.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi trên phương tiện có trẻ em. Nếu mất lái hoặc lật úp, những người ngồi phía sau rất dễ bị hất văng xuống biển, đối mặt với nguy cơ đuối nước hoặc bị va đập bởi chính phương tiện.

Không chỉ đe dọa an toàn của những người tham gia, việc điều khiển mô tô nước tốc độ cao trong khu vực đông người tắm biển còn có thể gây nguy hiểm cho các du khách xung quanh. Chỉ cần một tình huống bất ngờ hoặc sự cố kỹ thuật xảy ra, hậu quả có thể rất khó lường.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bị cho là coi thường các quy định an toàn và tính mạng của người khác. Không ít ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ danh tính người điều khiển cũng như kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ mô tô nước tại khu vực xảy ra vụ việc.

Liên quan đến hình ảnh đang lan truyền, đại diện phường Vũng Tàu, TP.HCM cho biết, trên địa bàn chỉ có 2 mô tô nước phục vụ công tác cứu hộ. Các phương tiện còn lại thuộc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, được cơ quan công an quản lý và cấp phép hoạt động theo quy định.

Trước phản ánh từ dư luận và những hình ảnh trong video, đại diện địa phương cho biết sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh mô tô nước trong thời gian sớm nhất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch hè.