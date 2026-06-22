Cháu bé 4 tuổi bị bà đánh tới tấp, mẹ chứng kiến quay video đưa lên mạng xã hội

TPO - Một cháu bé 4 tuổi bị bà nội đánh tới tấp, sự việc được chính người mẹ chứng kiến, quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Ngày 22/6, ông Y Thức Ê Ban – Chủ tịch UBND xã Dang Kang (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang chờ kết quả giám định thương tích đối với cháu bé 4 tuổi bị bạo hành, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Cháu bé 4 tuổi bị bạo hành.

Theo ông Y Thức Ê Ban, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phản ánh sự việc, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an xã đã mời những người liên quan lên làm việc. Bước đầu, người bà thừa nhận do bức xúc với con dâu nên đã có hành vi như trong clip.

Đối với người mẹ của cháu bé – đồng thời là người trực tiếp quay và đăng tải video lên mạng xã hội trình bày rằng, khi đến thăm con đã phát hiện bà nội có hành vi tác động đến cháu nên ghi hình lại, sau đó đăng tải nhằm phản ánh sự việc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Ông Y Thức Ê Ban cho biết thêm, quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, đa chiều, không nhìn nhận sự việc từ một phía. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

"Cần xem xét lại tư cách của người mẹ đối với con trong sự việc này. Bởi theo đoạn clip được ghi lại, thời gian quay kéo dài khá lâu, ít nhất khoảng 5 phút. Trong trường hợp người mẹ trực tiếp chứng kiến con mình bị tác động như vậy, đáng lẽ phải có hành động can ngăn ngay", ông Y Thức nói thêm.

Trên cơ sở kết quả giám định thương tích, cơ quan chức năng sẽ có căn cứ xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó chị T.T.L (36 tuổi, trú xã Dang Kang) đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết kèm video phản ánh việc con trai mình bị ông bà nội đối xử thô bạo. Trong video cho thấy một người đàn ông và một người phụ nữ có hành vi dùng tay tác động nhiều lần lên cơ thể bé trai.

Theo người phụ nữ này, chị và chồng đã ly hôn. Hiện chị trực tiếp nuôi một con 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng bố và ông bà nội. Bên cạnh đó, chị cũng phản ánh gia đình chồng cũ không tạo điều kiện để chị được gặp và thăm con theo nguyện vọng.