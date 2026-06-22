Tranh chấp chỗ bán hàng, một phụ nữ bị xịt nước cao áp đến chảy máu mắt

TPO - Một vụ xô xát xuất phát từ tranh chấp chỗ bán hàng tại khu vực chợ ở xã Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đã gây bức xúc dư luận khi người phụ nữ bán rau ngoài 60 tuổi bị xịt nước bằng vòi cao áp dẫn đến thương tích ở mắt và vùng mặt, phải nhập viện kiểm tra, điều trị.

Bà Quyết bị xịt nước dẫn đến chảy máu mắt.

Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là chủ quán hải sản dùng vòi xịt nước cao áp phun trực diện vào người một phụ nữ lớn tuổi bán rau tại khu vực chợ.

Theo hình ảnh trong clip, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Khi người phụ nữ bán rau đứng dậy, người phụ nữ cầm vòi đã liên tục xịt nước với áp lực mạnh, hướng chủ yếu vào vùng đầu và mặt nạn nhân ở cự ly gần. Bị tia nước phun trực diện, người phụ nữ lớn tuổi chỉ biết dùng tay che chắn.

Những hình ảnh lan truyền sau đó cho thấy người bán rau bị sưng mắt, chảy máu ở vùng mặt. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi dùng vòi xịt nước cao áp để tấn công người khác giữa nơi công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/6 tại khu vực Quán Hải sản Phương Thúy, xã Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Quyết (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, TP. Hà Nội), người bán rau đối diện quán hải sản, xảy ra mâu thuẫn với hai mẹ con bà Nguyễn Thị T. (SN 1959) và chị Nguyễn Thị Th. (SN 1983), cùng trú tại tổ dân phố Xuân Hòa 1, phường Xuân Hòa, là chủ quán hải sản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp vị trí bán hàng.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hòa, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đã chỉ đạo lực lượng Công an có mặt tại hiện trường làm việc với các bên liên quan.

Công an phường Xuân Hòa đang lấy lời khai của nạn nhân

Ông Đào Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cũng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Người phụ nữ bán rau là bà Nguyễn Thị Quyết cư trú tại xã Kim Anh, TP. Hà Nội, khu vực giáp ranh với phường Xuân Hòa.

Ông Dũng cho biết, hiện bà Quyết đang được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi kiểm tra mắt và xác định mức độ thương tích trên khuôn mặt do bị máy bơm cao áp xịt nước.

Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân, mức độ thương tích của nạn nhân cũng như trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.