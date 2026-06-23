Bác tin đồn nem nướng Nha Trang làm từ thịt chuột

Ngày 23/6, Công an phường Nha Trang cho biết đã xác định thông tin cho rằng nem nướng Khánh Hòa được chế biến từ thịt chuột là hoàn toàn giả mạo. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh tài khoản đăng tải cũng như mục đích phát tán nội dung này.

Nem nướng Nha Trang. Ảnh minh họa.

Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin sai sự thật về nguyên liệu làm nem nướng Khánh Hòa. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở sản xuất, buôn bán nem nướng và tác động tiêu cực đến hình ảnh ẩm thực địa phương.

Đáng chú ý, thời điểm hiện nay đang là cao điểm du lịch tại Nha Trang và Khánh Hòa. Việc lan truyền những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến tâm lý du khách, đồng thời gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của người dân.

Theo Công an phường Nha Trang, thông tin về việc sử dụng thịt chuột để chế biến nem nướng là bịa đặt. Tài khoản TikTok đăng tải nội dung này được xác định có nguồn gốc từ nước ngoài.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời chủ động theo dõi thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của địa phương và các kênh thông tin chính thức.