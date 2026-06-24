Concert Thanh Xuân: 'Quẩy' với những bài ca đi cùng năm tháng

TP - Chỉ còn ít ngày trước khi diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Concert Thanh Xuân đã phát gần như toàn bộ vé và trở thành một trong những sự kiện văn hóa được chờ đợi nhất dịp cuối tháng 6.

Đằng sau đêm nhạc quy tụ hơn 20.000 khán giả là gần một năm chuẩn bị với nhiều ý tưởng khác biệt: sân khấu chữ Y tượng trưng cho tuổi trẻ (Young), những ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại và câu chuyện thanh xuân được kể bằng ký ức, khát vọng cùng tinh thần cống hiến của nhiều thế hệ người Việt.

Không ai có thể đứng yên

Trong vài năm trở lại đây, các đại nhạc hội dành cho giới trẻ thường gắn với EDM, nhạc điện tử, những bản hit mới nhất trên bảng xếp hạng hoặc các ca khúc đang thịnh hành trên mạng xã hội. Concert Thanh Xuân cũng sẽ có một phần dành riêng cho DJ và những khoảnh khắc bùng nổ tập thể của hàng vạn khán giả tại Trường đua F1 Mỹ Đình. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chính chất liệu âm nhạc được lựa chọn.

Bỏ qua những bản nhạc quốc tế hay các ca khúc giải trí quen thuộc trên các nền tảng số, DJ của Concert Thanh Xuân sẽ khai thác những bài hát đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Đó là những giai điệu từng vang lên trên chiến trường, trong kháng chiến, trên sóng phát thanh hoặc trong ký ức của nhiều gia đình.

Concert Thanh Xuân sẽ được triển khai theo mạch ba chương gồm chương một - Ngọn lửa Thanh xuân, chương hai - Khát vọng Thanh xuân và chương ba - Thanh xuân rực rỡ. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, Ali Thục Phương, Nguyễn Ngọc Khánh Chi, Minh Ngọc và DJ/producer Hoaprox.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, những tiết mục này được đặt hàng riêng với DJ nhằm tạo ra trải nghiệm tập thể đặc biệt cho khán giả. Đây cũng là cách Ban Tổ chức thử nghiệm một hướng tiếp cận khác với các tác phẩm đã được công chúng yêu mến. Thay vì đặt chúng trong không gian trang trọng hoặc thiên về hoài niệm, chương trình đưa các ca khúc ấy trở lại đời sống đương đại, để khán giả có thể hát theo, nhún nhảy theo và tương tác với âm nhạc bằng một tâm thế hoàn toàn khác.

“Những bài ca đi cùng năm tháng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, nhưng cách thể hiện được làm mới để phù hợp với nhịp sống hôm nay, trở thành chất liệu kết nối hàng vạn con người trong cùng một khoảnh khắc”, bà Trần Thị Thu Hà hé lộ.

Nhận xét về ý tưởng này, nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Nam Phương cho rằng: “Sau nhiều năm chạy theo những bản hit có vòng đời ngắn trên mạng xã hội, công chúng trẻ dường như đang quan tâm nhiều hơn đến những tác phẩm có chiều sâu văn hóa và khả năng tạo ra cảm giác thuộc về một cộng đồng chung. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều ca khúc cũ liên tục được làm mới trên các nền tảng số, từ các chương trình truyền hình đến những video ngắn trên TikTok. Điều nhiều người nghe tìm kiếm trong thế giới ngày càng xa cách hiện nay chính là cảm giác được kết nối với một ký ức tập thể lớn hơn bản thân mình”.

Là một trong những khán giả đang chờ đợi Concert Thanh Xuân, nhà sản xuất Nguyễn Tuấn Anh cho biết, anh cảm thấy thích thú với ý tưởng này. “Tôi rất chờ đợi những màn trình diễn của DJ trong một concert được định hướng là đỏ. Thực tế, tại các lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới như Tomorrowland, nhiều DJ hàng đầu thường xuyên đưa những ca khúc cũ hoặc những bài hát mang tính biểu tượng của nhiều thế hệ vào set diễn của mình. Điều thú vị là khán giả phản ứng mạnh nhất không phải lúc nào cũng với ca khúc mới, mà thường là những bài hát họ đã thuộc nằm lòng và có thể đồng thanh hát theo giữa đám đông hàng chục nghìn người”, anh nói.

Hàng nghìn khán giả xếp hàng từ sớm để nhận vé concert Thanh Xuân. Ảnh: Trọng Tài

Theo nhà sản xuất Nguyễn Tuấn Anh, sức mạnh của những ca khúc quen thuộc nằm ở chỗ chúng đã trở thành ký ức chung của cộng đồng. Nếu được phối lại bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, các tác phẩm ấy sẽ không mất đi giá trị cũ mà có thêm cơ hội tiếp cận lớp công chúng mới.

Gặp nhau ở concert Thanh Xuân

Ngày 21/6, những tấm vé cuối cùng của concert Thanh Xuân đã được phát gần hết. Khoảng 20.000 khán giả đang đếm ngược từng ngày đến cuộc hẹn tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Sự háo hức ấy xuất hiện ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với các bạn trẻ, concert Thanh Xuân là cơ hội được hòa mình vào một đại nhạc hội quy mô lớn, gặp gỡ những nghệ sĩ mình yêu thích và trải nghiệm bầu không khí của một sự kiện văn hóa mang dấu ấn riêng.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người đã chia sẻ kế hoạch chuẩn bị trang phục, sắp xếp lịch trình, hẹn bạn bè cùng tham dự từ nhiều ngày trước khi chương trình diễn ra.

Niềm vui khi không bỏ lỡ Thanh Xuân. Ảnh: Trọng Tài

Nguyễn Minh Anh (18 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) chia sẻ cô đăng ký vé ngay trong ngày đầu tiên và khá bất ngờ khi số lượng vé được phát hết nhanh như vậy. “Tôi nghĩ cảm giác đứng giữa hàng vạn người, cùng hát, cùng nhảy và cùng hòa vào một nhịp điệu sẽ rất đặc biệt. Xem một video biểu diễn trên mạng có thể rất hay, nhưng nó không thể mang lại cảm giác khi mình thực sự ở giữa đám đông, nhìn thấy năng lượng của mọi người xung quanh và cảm nhận âm nhạc bằng tất cả giác quan”, cô nói.

Có kinh nghiệm tham gia nhiều concert khác nhau, Ngọc Anh (24 tuổi, giáo viên THCS) cho rằng: “Thông thường một concert sẽ hướng đến một nhóm khán giả nhất định. Concert Thanh Xuân cho tôi cảm giác có thể đi cùng bạn bè hoặc đi cùng người thân trong gia đình. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc hàng vạn người cùng hát một bài hát, cùng hòa chung một bầu không khí”.

Không chỉ thu hút giới trẻ, chương trình còn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả lớn tuổi. Ông Trần Minh Đức (62 tuổi, cựu giáo viên tại Hà Nội) nhận xét: “Nhiều người vẫn nghĩ thanh niên ngày nay chỉ quan tâm đến giải trí hoặc các trào lưu trên mạng xã hội. Nhưng khi thấy một chương trình âm nhạc thu hút hàng vạn bạn trẻ bằng những câu chuyện về lý tưởng sống, trách nhiệm cộng đồng, khát vọng cống hiến và cả hoạt động hướng về đồng bào vùng biên giới, tôi cảm thấy khá lạc quan”.

Theo ông Đức, điều đáng quý của concert Thanh Xuân là nỗ lực đưa những nội dung thường xuất hiện trong các diễn đàn hay hội nghị đến gần công chúng bằng âm nhạc và cảm xúc. “Nếu một chương trình nghệ thuật có thể khiến người trẻ hào hứng tham gia, tự nguyện đóng góp cho cộng đồng và suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình với đất nước, đó đã là một thành công đáng ghi nhận”, ông nói.