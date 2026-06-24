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Bạn gái Ronaldo thắng kiện

Duy Nam

TPO - Trong lúc World Cup 2026 đang diễn ra, Georgina Rodríguez - bạn gái của Ronaldo trở thành tâm điểm của truyền thông khi giành chiến thắng trong vụ kiện xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến những phát ngôn từ phía người thân trên truyền hình.

Tờ Latination đưa tin cuối tuần qua, một phiên tòa về cuộc xung đột gia đình kéo dài giữa Georgina Rodríguez và em gái Ivana Rodríguez chống lại người chị kế của họ - Patricia đã được diễn ra tại Tây Ban Nha với phán quyết có lợi dành cho vị hôn thê của Ronaldo.

Sự việc bắt đầu từ vài năm trước khi Patricia - người chị cùng cha khác mẹ của Georgina Rodríguez quyết định công khai những chi tiết riêng tư và đưa ra những cáo buộc tế nhị trên một chương trình của Atresmedia vào ngày 17/1/2023.

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Georgina Rodríguez - bạn gái của Ronaldo giành chiến thắng trong vụ kiện xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến những phát ngôn từ phía người thân trên truyền hình.

Trong cuộc phỏng vấn, Patricia tuyên bố rằng Georgina Rodríguez và em gái Ivana Rodríguez đã từ chối giao tro cốt của cha, người đã qua đời vào năm 2020, và công khai khẳng định rằng không ai trong số họ ra tay giúp đỡ khi cô và các con gặp khó khăn.

Thẩm phán Marta Baragaño ở Gijón đã phán quyết rằng những tuyên bố của Patricia đã vi phạm nghiêm trọng danh dự và quyền riêng tư của Georgina Rodríguez và Ivana, làm rõ rằng người nổi tiếng cũng có quyền được bảo vệ đời tư.

Tòa án phán quyết rằng một số thông tin được phát sóng không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để bảo vệ danh tiếng và đời tư của một cá nhân. Theo đó, mạng lưới truyền thông Atresmedia bị yêu cầu bồi thường 40.000 euro cho Ivana Rodríguez và 80.000 euro cho Georgina.

Phán quyết này đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới trong giới giải trí và truyền thông Tây Ban Nha. Việc đưa tin về người nổi tiếng được cho rằng luôn phải cân bằng giữa lợi ích công cộng và ranh giới cá nhân.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, phán quyết này không chỉ mang lại công lý cho hai chị em nhà Rodríguez mà còn là lời nhắc nhở cần thiết cho các phương tiện truyền thông về giới hạn pháp lý khi đề cập đến đời tư của người nổi tiếng.

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Georgina từ lâu đã vượt ra khỏi cái bóng của danh xưng "bạn gái Ronaldo".

Hiện Georgina Rodriguez được xem là một trong những nàng WAGs tài năng, quyền lực nhất World Cup 2026. Georgina từ lâu đã vượt ra khỏi cái bóng của danh xưng "bạn gái Ronaldo".

Cô là người mẫu, doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế và là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi. Nghiên cứu từ Pulse Sports tiết lộ Georgina Rodriguez đã ký nhiều hợp đồng nhất trong số tất cả WAGs bóng đá vào năm 2023.

Georgina cũng chứng tỏ sức ảnh hưởng khi xuất hiện trên ấn phẩm thời trang và phong cách sống uy tín, bao gồm Vogue, SorbetHarper's Bazaar. Cô còn sở hữu chương trình truyền hình thực tế riêng mang tên I Am Georgina. Ngoài việc là biểu tượng phong cách thời trang, Georgina Rodriguez còn dấn thân vào giới kinh doanh. Cô đã cho ra mắt dòng thời trang của riêng mình.

Duy Nam
#Ronaldo #bạn gái Ronaldo #World Cup 2026

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