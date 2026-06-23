Ronaldo được bảo vệ, Bồ Đào Nha tự tin thắng Uzbekistan

TPO - HLV Roberto Martinez khẳng định tuyển Bồ Đào Nha không chịu bất kỳ áp lực nào trước cuộc đối đầu với Uzbekistan tại World Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh những chỉ trích sau trận hòa CHDC Congo chỉ khiến đội bóng đoàn kết hơn.

Ở trận ra quân bảng K, Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Đội bóng châu Âu cầm bóng vượt trội nhưng chỉ tung ra 7 cú dứt điểm, với duy nhất một lần đưa bóng đi trúng đích là pha đánh đầu mở tỷ số của Joao Neves ngay phút thứ 6.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Uzbekistan, HLV Roberto Martinez thừa nhận các học trò đã khởi đầu tốt nhưng đánh mất sự cân bằng trong lối chơi sau khoảng 20 phút đầu tiên.

“Chúng tôi đang rất tập trung. Chúng tôi còn đoàn kết hơn trước. Sự căng thẳng không phải là một phần của đội bóng", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. "Những lời chỉ trích sau một kết quả không như mong muốn là điều bình thường. Có những ý kiến không công bằng hoặc mang tính tiêu cực, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của chúng tôi”.

HLV Martinez cũng mang đến tin vui về lực lượng khi gần như toàn bộ đội hình đều sẵn sàng ra sân, ngoại trừ hậu vệ Tomas Araujo. Trung vệ Ruben Dias, người vắng mặt ở trận gặp Congo, đã đủ điều kiện thi đấu.

Ronaldo thất vọng sau trận hòa CHDC Congo.

Đáng chú ý, nhà cầm quân 52 tuổi lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo sau khi đội trưởng Bồ Đào Nha nhận nhiều chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt ở trận mở màn. Không ít ý kiến cho rằng siêu sao 41 tuổi nên ngồi dự bị trước Uzbekistan, nhưng Martinez hoàn toàn không đồng tình.

“Chúng tôi là đội bóng muốn kiểm soát thế trận, phòng ngự chủ động và chuyển đổi trạng thái thật nhanh. Để làm được điều đó, bạn cần một cầu thủ có khả năng di chuyển và tạo khoảng trống. Cristiano là một trong những người xuất sắc nhất ở khía cạnh này.

Cậu ấy đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong thời gian rất dài và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân vì tập thể. Cristiano là tấm gương cho toàn đội”, Martinez khẳng định.

Sau khi Colombia đánh bại Uzbekistan 3-1 để tạm dẫn đầu bảng K, Bồ Đào Nha cần một chiến thắng để không bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

“Chúng tôi đều thất vọng với kết quả trận đầu tiên. Nhưng cảm giác đó đang trở thành động lực. Tôi tin Bồ Đào Nha sẽ sẵn sàng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong suốt 90 phút”, HLV Martinez nhấn mạnh.

Với sức ép buộc phải thắng, trận gặp Uzbekistan sẽ là cơ hội để Ronaldo và các đồng đội chứng minh sức mạnh thực sự của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.