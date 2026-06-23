World Cup 2026 không còn là sân khấu của các lão tướng?

TPO - Salah tiếp bước Messi trở thành điểm sáng hiếm hoi của các lão tướng tại World Cup 2026. Trong khi đó, những ngôi sao cùng thế hệ như Ronaldo, De Bruyne hay Lukaku đều đang cho thấy dấu hiệu bất lực trước sự khắc nghiệt của thời gian.

Salah viết nên lịch sử cho Ai Cập

Với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước New Zealand tại Vancouver sáng 22/6, Salah góp công lớn giúp Ai Cập giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup sau tám lần tham dự.

Kết quả đó cũng đưa đại diện châu Phi vươn lên dẫn đầu bảng G và đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành vé vào vòng knock-out khi chạm trán Iran ở lượt trận cuối tại Seattle.

Với Salah, áp lực luôn đặc biệt lớn. Dù là ngôi sao số một của bóng đá Ai Cập và sở hữu sự nghiệp lẫy lừng cùng Liverpool, hành trình World Cup của anh chưa bao giờ thực sự trọn vẹn.

Ai Cập là thế lực hàng đầu của bóng đá châu Phi với kỷ lục bảy lần vô địch CAN Cup, nhưng họ vẫn chưa từng thắng một trận nào ở vòng chung kết World Cup. Cả giải, chỉ có Honduras với 9 trận là đội tuyển thi đấu nhiều hơn mà chưa biết mùi chiến thắng.

Bởi vậy, điều người hâm mộ Ai Cập mong chờ nhất không phải những kỷ lục cá nhân, mà đơn giản là một chiến thắng lịch sử. Và Salah đã giúp họ hiện thực hóa điều đó.

Salah ăn mừng bàn thắng vào lưới New Zealand.

Trong cuộc đối đầu với New Zealand, Salah mang đến màn trình diễn đậm chất thủ lĩnh trong hiệp hai. Anh ghi bàn bằng cú dứt điểm chân trái quen thuộc trong vòng cấm, rồi thực hiện quả phạt góc để Trézéguet đánh đầu lập công.

Không chỉ giúp Ai Cập giành chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử, Salah còn tiến rất gần cột mốc cá nhân đáng nhớ. Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của chính HLV Hossam Hassan đúng một bàn thắng.

Theo thống kê từ Opta, Salah đang là cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều cơ hội nhất tại World Cup 2026 với 10 tình huống, gồm 5 cú sút và 5 cơ hội được tạo ra.

Trước Salah, chỉ duy nhất Lionel Messi cho thấy tuổi tác chưa thể ngăn cản đẳng cấp khi ghi hat-trick vào lưới Algeria. Ngoài hai cái tên này, phần lớn các cựu binh tại World Cup 2026 đều đang gặp khó khăn trong việc tái hiện hình ảnh đỉnh cao

'Thế hệ vàng’ Bỉ đã qua thời đỉnh cao

Nếu Salah đang trở thành biểu tượng cho khả năng thách thức tuổi tác, câu chuyện của tuyển Bỉ lại mang màu sắc hoàn toàn trái ngược. Trận hòa 0-0 trước Iran tại Los Angeles sáng 22/6 cho thấy những ngôi sao từng là niềm tự hào của “thế hệ vàng” đang dần đánh mất tầm ảnh hưởng vốn có.

Bước vào World Cup 2026, Bỉ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào các cựu binh giàu kinh nghiệm. Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku đều tham dự kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, nhưng cả hai lại trải qua 90 phút mờ nhạt trong trận đấu mang tính sống còn với Iran.

Đội tuyển từng được xem là ứng viên vô địch tại các kỳ World Cup 2014 và 2018 giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Những trụ cột làm nên thời kỳ huy hoàng như Eden Hazard, Vincent Kompany, Axel Witsel hay Jan Vertonghen đã giải nghệ hoặc không còn góp mặt trong đội hình.

Trong khi thế hệ kế cận chưa đủ khả năng lấp đầy khoảng trống để lại, gánh nặng vẫn đặt lên vai De Bruyne, Lukaku và thủ thành Thibaut Courtois. Tuy nhiên, chính họ cũng hiểu rằng cơ hội vàng nhất của bóng đá Bỉ đã trôi qua.

Tấm huy chương đồng cùng vị trí bán kết World Cup 2018 vẫn là thành tích cao nhất trong lịch sử đội tuyển, còn tại World Cup 2026, De Bruyne và Lukaku đều không còn là những phiên bản đỉnh cao từng khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Lukaku thậm chí không đá chính ở trận mở màn gặp Ai Cập. Tiền đạo 33 tuổi chỉ có 7 lần ra sân cho Napoli trong cả mùa giải vì những vấn đề thể lực. Sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước chính Ai Cập, HLV Rudi Garcia buộc phải trao cơ hội cho chân sút giàu kinh nghiệm này trước Iran.



Trước khi World Cup khởi tranh, Lukaku sở hữu 90 bàn thắng sau 127 trận cho tuyển Bỉ, là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển và đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho các đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, những con số đó không thể giúp anh tạo ra khác biệt tại sân SoFi. Lukaku thi đấu nặng nề, chậm chạp và gần như không để lại dấu ấn nào. Anh bị thay ra ở phút 73 mà không tung ra nổi một cú sút trúng đích hay một pha kiến tạo nào. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tiền đạo này chỉ đạt 0,03.

Kevin De Bruyne cũng trải qua một trận đấu đáng quên trước Iran. Nếu Maxim De Cuyper tận dụng thành công đường chuyền của De Bruyne ở phút 59, tiền vệ 34 tuổi có thể đã có khoảnh khắc loé sáng.

Khi rời sân ở phút 87 để nhường chỗ cho Matias Fernandez-Pardo, De Bruyne cho thấy dấu hiệu xuống sức sau một trận đấu phải hoạt động với cường độ cao.

Việc Manchester City chia tay De Bruyne khi hết hợp đồng cách đây một năm cũng phần nào cho thấy điều đó. Chấn thương liên tiếp đã ảnh hưởng đáng kể tới khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của tiền vệ từng là một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất Premier League suốt gần một thập kỷ.

Mùa giải vừa qua, De Bruyne chỉ ra sân 21 trận trên mọi đấu trường cho Napoli do phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gân kheo. Trước Iran, những pha tăng tốc quen thuộc không còn xuất hiện thường xuyên, độ chính xác trong các đường chuyền cũng suy giảm. Thậm chí, anh còn có một tình huống để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà trước Saeid Ezatolahi, may mắn cho Bỉ là đối phương không thể tận dụng thành công.

Không chỉ De Bruyne, hay Lukaku, World Cup 2026 đang chứng kiến nhiều ngôi sao lớn gặp khó khăn. Trước đó, Cristiano Ronaldo gần như không để lại dấu ấn trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo, còn Son Heung-min vẫn chưa thể tái hiện phong độ từng làm nên tên tuổi trong màu áo Hàn Quốc.

Và thực tế này đang cho thấy một xu hướng rõ ràng: sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới đang dần thuộc về thế hệ mới, và không phải mọi huyền thoại đều có thể chiến thắng cuộc đua với thời gian như Salah hay Messi.