Nhận định Jordan vs Algeria, 10h00 ngày 23/6: Chung kết ngược bảng J

TPO - Nhận định bóng đá Jordan vs Algeria, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Jordan và Algeria đều đang bị dồn vào chân tường khi phải nhận thất bại nặng nề trước Áo và đương kim vô địch Argentina. Vì vậy, khi 2 đội tuyển gặp nhau, họ sẽ thực sự bước vào trận cầu chung kết ngược của bảng J.

Algeria rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn hẳn đối thủ về mặt nhân sự cũng như đẳng cấp. "Những chú cáo sa mạc" sở hữu đội hình chất lượng với nhiều trụ cột đang chinh chiến tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Rayan Ait Nouri của Man City, Ramy Bensebaini của Dortmund, Fares Chaibi đang khoác áo Frankfurt, Nabil Bentaleb của Lille và đặc biệt là Ibrahim Maza của Leverkusen, người có giá trị 45 triệu euro, gấp hơn 2 lần toàn bộ đội hình tuyển Jordan.

Dù vừa phải chịu thất bại 0-3 trước đội tuyển Argentina, nhưng không thể phủ nhận đại diện Bắc Phi đã chơi phòng ngự lùi sâu cực kỳ kỷ luật trong 60 phút đầu tiên, và họ chỉ thực sự sụp đổ trước những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của siêu sao Lionel Messi.

Hôm nay, khi sử dụng “trục xương sống” bao gồm Aissa Mandi, Ramy Bensebaini ở hàng thủ, sức trẻ của Ibrahim Maza ở tuyến giữa cùng đẳng cấp của Riyad Mahrez, Algeria có đầy đủ vũ khí để kiểm soát bóng và áp đặt thế trận lên đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, Jordan mang đến kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ một tinh thần rực lửa của những chiến binh. HLV Jamal Sellami đã thổi vào đội bóng này một lối chơi quả cảm, không ngại va chạm. Trong trận ra quân thua Áo 1-3, Jordan đã thi đấu đầy nỗ lực, thậm chí có thời điểm thi đấu sòng phẳng và ăn miếng trả miếng với đại diện châu Âu.

Sự ghi nhận lớn nhất của họ là bàn thắng lịch sử của Ali Olwan, pha lập công đầu tiên của bóng đá nước này tại một kỳ World Cup. Nhưng rõ ràng là trình độ của Jordan không cho phép họ đứng vững trước người Áo.

Cục diện bảng J lúc này đang phân hóa thành hai thái cực cực kỳ rõ rệt. ĐKVĐ Argentina và đội tuyển Áo cùng chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 3 điểm trọn vẹn, hiệu số bàn thắng bại rất tốt trong khi Jordan và Algeria ngậm ngùi xếp cuối với 0 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại bất lợi.

Trận đấu tới đây chính là "nút thắt" định đoạt số phận của cả hai. Nếu giành chiến thắng, Jordan có thể mở rộng hơn cửa cạnh tranh tấm vé đi tiếp trước khi nghĩ đến màn tử chiến với "gã khổng lồ" Argentina.

Về phần Algeria, một thất bại sẽ gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng lọt vào vòng 32 đội của họ. Nếu giành trọn 3 điểm, Algeria sẽ ngay lập tức tìm lại được vị thế của một ứng cử viên. 3 điểm giúp họ vươn lên mạnh mẽ, đồng thời tạo đà tâm lý cực tốt trước trận quyết chiến với Áo ở lượt trận cuối cùng, một đối thủ rõ ràng là dễ thở hơn rất nhiều so với Argentina.

Còn một khi hai đội chia điểm, đây là kịch bản thảm họa nhất cho cả Jordan lẫn Algeria. Vì với chỉ 1 điểm làm vốn, hy vọng vượt qua vòng bảng của cả hai sẽ trở nên mong manh. Khi đó, cả hai vừa phải thắng trận cuối, vừa phải cầu nguyện cho những kết quả có lợi ở các bảng đấu khác để mơ về "khe cửa hẹp" dành cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Jordan có lý do chính đáng để cảm thấy lo lắng. Họ đang rơi vào một chu kỳ khủng hoảng phong độ tồi tệ khi trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (hòa 2 và thua 4).

Vấn đề cốt lõi của đội tuyển này nằm ở hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Jordan đã không thể giữ sạch lưới trong cả 6 trận đấu vừa qua và họ để thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận. Trước khi để thua Áo 1-3 ở trận ra quân World Cup, Jordan đã liên tiếp nhận những thất bại với tỷ số cách biệt như 0-2 trước Colombia hay 1-4 trước Thụy Sĩ.

Mặc dù hàng công vẫn ít nhiều để lại dấu ấn (bằng chứng là các trận hòa 2-2 đầy quả cảm trước Nigeria và Costa Rica) song sự lơi lỏng, thiếu tập trung của bộ ba trung vệ Al-Arab, Al-Rosan và Abualnadi đã liên tục ném đi những nỗ lực của tuyến trên.

Điển hình là pha đốt lưới nhà vô duyên của hậu vệ Yazan Al-Arab hay sự suy giảm thể lực dẫn đến việc đội bóng sụp đổ ở những phút bù giờ hiệp hai trước tuyển Áo. Để có thể làm nên chuyện trước đại diện Bắc Phi, HLV Sellami buộc phải gia cố ngay lập tức khu vực này.

Trái ngược với đối thủ, phong độ của Algeria trước khi bước vào World Cup 2026 là một bức tranh tươi sáng hơn rất nhiều. Trước thềm giải đấu, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic giành tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 lần.

Họ đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công mãn nhãn nhưng cũng cực kỳ chắc chắn ở tuyến dưới. Các chiến thắng ấn tượng như 4-0 trước Bolivia hay màn vùi dập Guatemala tới 7-0 cho thấy sức tấn công đa dạng của đại diện châu Phi. Thậm chí, họ từng vượt qua đội tuyển Hà Lan với tỷ số 1-0 và cầm hòa đối thủ khó chịu Uruguay 0-0. Tính tổng cộng trong 5 trận đấu giao hữu tiền World Cup đó, Algeria đã nã vào lưới đối phương tới 12 lần và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn.

Việc để thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch sở hữu lực lượng vượt trội như Argentina không phải là kết quả thất vọng. Vì Argentina đang vận hành thứ bóng đá gần như là độc cô cầu bại ở thời điểm này. Hôm nay, khi đối thủ không còn là nhà vô địch thế giới mà chỉ là “chú lùn” Jordan đang có hàng thủ thủng lỗ chỗ, những ngòi nổ xuất sắc như Mohamed Amoura (chân sút đã ghi 10 bàn ở chiến dịch vòng loại) hay nhạc trưởng Riyad Mahrez chắc chắn sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở để ghi nhiều bàn.