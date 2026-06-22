Ai Cập thắng ngược New Zealand: Bước ngoặt từ màn ‘sấy’ cầu thủ trong giờ nghỉ

TPO - Sau một hiệp 1 đầy bế tắc và bị dẫn trước, những lời cảnh báo thẳng thắn của HLV Hossam Hassan trong phòng thay đồ đã kéo tuyển Ai Cập thoát khỏi nguy cơ thất bại và mang về chiến thắng 3-1 trước New Zealand tại lượt trận thứ hai của bảng G.

Chiến thắng trước New Zealand trên sân BC Place (Vancouver) không chỉ giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau hai lượt trận, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi đây là chiến thắng đầu tiên của đại diện Bắc Phi tại một kỳ World Cup.

Sau trận đấu, HLV Hossam Hassan tiết lộ ông đã có những lời lẽ cứng rắn với các học trò trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, thời điểm Ai Cập đang bị đối thủ dẫn trước.

HLV Hossam Hassan không hài lòng với tinh thần thi đấu của học trò trong hiệp 1 trận gặp New Zealand.

“Tôi tuyên bố với các cầu thủ rằng không ai được trở lại sân trong hiệp hai nếu cả đội không thực sự quyết tâm giành chiến thắng và thể hiện niềm tự hào trước sự cổ vũ của người hâm mộ”, chiến lược gia người Ai Cập chia sẻ.

Thông điệp đó nhanh chóng phát huy tác dụng. Sau giờ nghỉ, Ai Cập thi đấu với tốc độ cao hơn, tạo ra nhiều sức ép hơn và liên tục đặt khung thành New Zealand vào tình trạng báo động. Thành quả là 3 bàn thắng liên tiếp, giúp đội bóng Bắc Phi hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng.

Ngôi sao nổi bật nhất vẫn là Mohamed Salah. Sau khi kiến tạo trong trận hòa Bỉ ở lượt mở màn, tiền đạo đang khoác áo Liverpool tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo trước New Zealand.

HLV Hassan dành nhiều lời khen cho đội trưởng của mình. Ông cho rằng Salah đã hoạt động không biết mệt mỏi trên sân và đang được sử dụng ở vị trí phù hợp nhất với những phẩm chất tấn công của mình.

“Salah đã làm việc rất chăm chỉ. Có lẽ tôi là HLV đầu tiên để cậu ấy chơi ở vị trí phù hợp nhất với khả năng và mức độ nguy hiểm của mình. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện nhiều điều và tôi tin mọi người sẽ còn thấy nhiều hơn nữa từ Salah”, ông nói.

Salah đã tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo trước New Zealand.

Áp lực dành cho HLV Hassan trước giải đấu là không nhỏ. Trước chiến thắng trước New Zealand, Ai Cập từng trải qua ba lần góp mặt ở World Cup vào các năm 1934, 1990 và 2018 nhưng không giành nổi một trận thắng nào, với thành tích 5 thất bại và 2 trận hòa.

Điều đó được xem là chưa tương xứng với vị thế của nền bóng đá giàu truyền thống bậc nhất châu Phi, nơi Ai Cập đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Với chiến thắng lịch sử trước New Zealand, Ai Cập hiện nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Iran tại Seattle. Một kết quả hòa sẽ giúp thầy trò HLV Hassan chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026.