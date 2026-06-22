Tranh cãi muôn thuở: Tại sao Ronaldo luôn được mặc định đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha?

TPO - Trong khi phần lớn các đội tuyển quốc gia đang ráo riết trình làng thế hệ tài năng mới thì tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha, một “công thức” luôn được áp dụng: Ronaldo đá chính và tất cả đều phục vụ anh. Điều đó dẫn tới một cuộc tranh luận không hồi kết: Vì sao Ronaldo vẫn nghiễm nhiên đá chính dù anh đã không còn nhiều đóng góp về chuyên môn?

Chuyện này chẳng có gì mới. Câu hỏi mà HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, đang phải đối mặt cũng chính là câu hỏi từng làm người tiền nhiệm của ông, Fernando Santos, khó chịu ra mặt ở Qatar cách đây gần 4 năm. Khi đó, HLV Santos đã đưa ra một quyết định gây chấn động: cất Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị trong các trận đấu tại vòng loại trực tiếp và trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos.

Hệ quả ngay lập tức là Bồ Đào Nha đã chơi một trận thăng hoa rực rỡ trước Thụy Sĩ. Đến trận tứ kết gặp Morocco, ngôi sao sinh năm 1985 tiếp tục ngồi dự bị. Anh chỉ vào sân ở hiệp 2 lúc đội nhà đang bị dẫn trước. Dấu ấn của CR7 nhìn chung không nổi bật. Anh chỉ tạo ra đúng 1 pha dứt điểm trúng đích (phút bù giờ thứ nhất, bị Bono cản phá). Và rõ ràng chừng đó đóng góp là không đủ để Ronaldo cứu nguy Seleccao.

Sau kỳ World Cup 2022 đáng quên, tưởng chừng như HLV Santos đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của CR7 tại đội tuyển quốc gia, mở ra một chương mới cho tập thể Bồ Đào Nha không còn phụ thuộc vào cá nhân anh thì ông rời đi, nhường lại chiếc ghế cho Roberto Martinez.

Và từ đó, vị thế của ngôi sao mang áo số 7 đã được khôi phục. Anh không chỉ tiếp tục được triệu tập mà còn luôn là cái tên đầu tiên xuất hiện trên bảng chiến thuật ở các trận đấu quan trọng.

Vấn đề là, bóng đá không đứng yên, và thời gian không chừa một ai. Ronaldo đã cạn tốc độ và sức rướn. Ý chí của anh có thể vẫn dồi dào, nhưng cơ thể của anh dường như không còn đủ mạnh mẽ để nghe theo ý chí đó. Nó chỉ khiến các pha bóng ngon ăn bị bỏ phí, chỉ khiến CĐV và giới mộ điệu chia làm hai nửa buồn vui.

Lời giải thích của Seleccao

Khi được hỏi về việc tại sao tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo, HLV Roberto Martinez đã thể hiện sự kiên định. Ông nhấn mạnh: "Cristiano ở đây vì cậu ấy xứng đáng với điều đó bằng chính năng lực và sự chuyên nghiệp trên sân tập. Mọi người có biết Cristiano đã chơi bao nhiêu phút cho Al Nassr mùa trước không? Việc có một cầu thủ ghi được 25 bàn thắng trong 30 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia là một món quà”.

Theo quan điểm của ông, Ronaldo vẫn rất hữu dụng trước khung thành. Martinez tin rằng ngay cả khi không ghi bàn thì sự hiện diện của CR7 vẫn rất giá trị. Anh buộc hàng phòng ngự đối phương luôn phải giữ sự tập trung cao độ, từ đó mở ra khoảng trống đắt giá cho các vệ tinh xung quanh như Bruno Fernandes, Rafael Leao, Joao Felix, Goncalo Ramos khai thác.

HLV trưởng của Bồ Đào Nha cũng tin rằng trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của một kỳ World Cup, nơi mà áp lực có thể đè bẹp những đôi chân trẻ tuổi thì bản lĩnh của một người đã trải qua hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao như Ronaldo là tài sản vô giá đối với toàn đội.

Diogo Dalot cùng chung quan điểm. “Khi sở hữu một đội hình như thế này, đặc biệt là với một cầu thủ như Cristiano, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường một chút", hậu vệ cánh MU phát biểu.

"Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện trước World Cup để chuẩn bị cho những khoảnh khắc này có nghĩa là khi nó thực sự xảy ra. Chúng tôi đã gửi đi thông điệp rằng toàn đội không thể bị lay chuyển. Khó khăn càng sớm xuất hiện, chúng ta càng sớm vượt qua được chúng".

Tuy nhiên, các cựu danh thủ và một bộ phận không nhỏ truyền thông lại không nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính màu hồng như vậy. Họ chỉ ra mặt trái rõ ràng khi sử dụng một tiền đạo 41 tuổi đá chính ở bóng đá đỉnh cao hiện đại.

Các vệ tinh đang phải phục vụ Ronaldo nhiều hơn

Đúng là Ronaldo có thể ghi bàn liên tục nhưng thực tế là đa số các bàn thắng ấy chỉ đến từ vòng loại, vào lưới các đối thủ nhược tiểu của Bồ Đào Nha. Còn khi vào giải lớn, anh gần như “tắt điện”. Những con số không nói dối. Gặp CHDC Congo, Ronaldo chỉ có 3 cú sút và không lần nào trúng đích. Ronaldo chưa ghi bàn từ tình huống bóng sống trong một giải đấu lớn suốt 5 năm qua, kể từ tháng 6/2021.

Sau trận hòa CHDC Congo 1-1, anh đã bị Thierry Henry chỉ trích vì bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong khi đồng đội Bruno Fernandes đang ở vị trí thuận lợi hơn. "Cả đội cần ghi bàn, chứ không phải bạn cần ghi bàn", Henry nói với ngụ ý rằng Ronaldo đang thi đấu vì bản thân chứ không phải vì đội tuyển.

Paul Scholes, cựu đồng đội của Ronaldo tại MU, thậm chí còn tỏ ra coi thường hơn: "Tôi nghĩ chỉ có một vị trí mà một cầu thủ 41 tuổi nên đá chính trên sân. Và đó là vị trí thủ môn".

ESPN nhận định: "Không thể phủ nhận sự vĩ đại của Ronaldo, nhưng sự thật là Bồ Đào Nha thường chơi một thứ bóng đá thanh thoát, đa dạng và khó lường hơn khi không có anh trên sân".

Lập luận này dựa trên thực tế chiến thuật: ở độ tuổi hiện tại, khối lượng vận động và cường độ pressing tuyến đầu của Ronaldo đã suy giảm đáng kể. Trong bóng đá hiện đại, nơi mà việc phòng ngự bắt buộc phải bắt đầu từ các tiền đạo cắm, việc Bồ Đào Nha chơi với Ronaldo đồng nghĩa với việc 10 cầu thủ còn lại phải chạy nhiều hơn để bù đắp khoảng trống. Như trận gặp CHDC Congo, suốt 90 phút Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần, ít nhất trong sự nghiệp của anh ở đội tuyển (chỉ tính các trận đá đủ). Điều đó có nghĩa các vệ tinh quanh anh phải làm việc vất vả hơn, ít thời gian tiếp cận vòng cấm hơn.

ESPN cũng chỉ ra rằng mỗi khi Ronaldo có mặt trên sân, các tình huống tấn công của đội nhà “thường bị mất đi tính tự nhiên”. Đồng đội có xu hướng cố gắng nhồi bóng cho anh bằng mọi giá, và Ronaldo cũng có thói quen dứt điểm bằng mọi giá, dẫn đến việc các mảng miếng tấn công trở nên đơn điệu và dễ bị đối phương bắt bài.

Để thay đổi, trước mắt là trận gặp Uzbekistan, xem ra Bồ Đào Nha phải cởi bỏ tâm lý phục vụ ngôi sao, thứ đã bám rễ sâu vào lối chơi của đội tuyển này. "Chỉ khi nào tâm lý ấy biến mất, đội bóng dồi dào ngôi sao này mới có thể là chính mình", ESPN đưa ra lời kết cho vấn đề.