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Thể thao

Gần 5.000 vận động viên trải nghiệm đường chạy mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên

Nguyễn Thảo

TPO - Tham gia giải chạy được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, vận động viên chạy qua nhiều tuyến phố trung tâm cùng các không gian mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Ngày 21/6, tại tỉnh Đắk Lắk, gần 5.000 vận động viên tham gia giải chạy "Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026".

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Gần 5.000 vận động viên tham gia giải chạy bộ tại Đắk Lắk.

Vận động viên tham gia chạy ở các cự ly 5km, 10km và 21km. Trong gần 5.000 vận động viên có khoảng 1.800 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và vận động viên nước ngoài.

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Cung đường chạy ở buôn Ako Dhông, buôn du lịch cộng đồng.

Tham gia giải chạy có những gương mặt nổi bật như nhà vô địch Boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, nhà vô địch Kick boxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng cùng đông đảo runner tên tuổi.

Nhiều vận động viên đăng ký tham gia cùng gia đình, bạn bè, người thân và các nhóm chạy bộ. Họ vừa tham gia chạy bộ vừa trải nghiệm điểm đến.

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Vận động viên trải nghiệm những cung đường chạy độc đáo.

Với thông điệp “Chạy giữa Thủ phủ cà phê”, giải chạy mang đến cho vận động viên và du khách cơ hội trải nghiệm văn hoá và các địa điểm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk.

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Các vận động viên chạy qua ngã sáu nơi có Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Chị Nguyễn Phương Tường Vy (Nha Trang) cho biết, gia đình chị gồm 4 người tham gia chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ. Qua đó, chị có cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa, con người và không gian cà phê đặc sắc của Đắk Lắk. Cung đường chạy mang đến trải nghiệm độc đáo cho gia đình.

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Cung đường chạy đi qua nhiều tuyến phố trung tâm.

Giải chạy góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh Buôn Ma Thuột - thủ phủ cà phê Robusta của Việt Nam đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Nguyễn Thảo
#vận động viên #giải chạy #du lịch #Đắk Lắk

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