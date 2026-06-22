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Thể thao

Nhận định Na Uy vs Senegal, 07h00 ngày 23/6: Sư tử không còn đường lui

Khanh Kiều

TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Senegal, Bảng I World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Haaland có thể một lần nữa trở thành người hùng của Na Uy, hay hàng thủ Senegal sẽ tìm ra cách khóa chặt chân sút nguy hiểm nhất bảng đấu? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút hấp dẫn tại sân MetLife.

Na Uy vs Senegal.
Na Uy vs Senegal.

Nhận định Na Uy vs Senegal

Sau màn trình diễn đầy thuyết phục ở lượt trận mở màn, Na Uy đang đứng trước cơ hội lớn để sớm ghi tên vào vòng knock-out. Cuộc đối đầu với Senegal tại sân MetLife có thể quyết định số phận của cả hai đội ngay từ lượt trận thứ hai.

Sự trở lại của Na Uy tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi đang diễn ra theo cách không thể ấn tượng hơn. Trong trận ra quân gặp Iraq, đại diện Bắc Âu thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng 4-1. Tâm điểm của trận đấu là Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Man City chỉ cần 45 phút đầu tiên để ghi dấu ấn với hai pha lập công.

Ba điểm giành được không chỉ giúp Na Uy vươn lên dẫn đầu bảng I mà còn tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Pháp, đội bóng Bắc Âu đang nắm quyền tự quyết.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là bài toán mà HLV Solbakken cần tìm lời giải. Na Uy mới chỉ giữ sạch lưới một lần trong bảy trận gần đây trên mọi đấu trường. Việc liên tục để đối phương tìm thấy bàn thắng cho thấy đội bóng này vẫn tồn tại những khoảng trống có thể bị khai thác, đặc biệt khi phải đối mặt với các đối thủ sở hữu tốc độ và sức mạnh như Senegal.

Khởi đầu ấn tượng của Na Uy.
Khởi đầu ấn tượng của Na Uy.

Bên kia chiến tuyến, Senegal bước vào trận đấu với áp lực lớn hơn rất nhiều. Đại diện châu Phi khởi đầu chiến dịch World Cup bằng thất bại 1-3 trước Pháp. Tình hình hiện tại khiến Senegal không còn nhiều lựa chọn. Nếu tiếp tục trắng tay trước Na Uy và Pháp không thua Iraq ở trận đấu còn lại của bảng đấu, cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu gần như sẽ khép lại với "Những chú sư tử Teranga". Điều đó đồng nghĩa họ buộc phải chơi với tinh thần của một trận chung kết ngay từ vòng bảng.

Phong độ gần đây của đại diện châu Phi vẫn khiến người hâm mộ lo lắng. Trước khi thua Pháp, họ đã trải qua trận hòa không bàn thắng với Saudi Arabia và thất bại trước Mỹ trong loạt giao hữu chuẩn bị cho giải đấu. Nếu không thể giành chiến thắng trước Na Uy, Senegal sẽ lần đầu tiên kể từ năm 2018 trải qua chuỗi bốn trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Senegal thất bại trong trận đấu ra quân.
Senegal thất bại trong trận đấu ra quân.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội không mang nhiều giá trị tham khảo khi lần gặp nhau gần nhất đã diễn ra từ năm 2006. Khi đó, Senegal giành chiến thắng 2-1 trong một trận giao hữu. Tuy nhiên, cả hai đội tuyển hiện nay đều đã thay đổi rất nhiều về lực lượng lẫn lối chơi, khiến kết quả trong quá khứ khó có thể phản ánh tương quan hiện tại.

Xét tổng thể, Na Uy đang là đội bóng chiếm ưu thế hơn nhờ phong độ, tâm lý và chất lượng nhân sự ở thời điểm hiện tại. Sự bùng nổ của Haaland mang đến cho đại diện Bắc Âu một điểm tựa cực lớn trên hàng công, trong khi Senegal vẫn chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Nếu duy trì được hiệu quả như trận gặp Iraq, Na Uy hoàn toàn có khả năng giành thêm một chiến thắng để tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Dự đoán kết quả.
Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Na Uy vs Senegal

Na Uy sở hữu chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng. Kể từ năm 2025, Na Uy chỉ nhận vỏn vẹn 1 thất bại và đã giành 11 chiến thắng.

Senegal đang trải qua chuỗi 3 trận đấu không biết đến chiến thắng, trong đó có 2 thất bại. Tính từ đầu năm 2025 cho đến nay, Senegal thắng 12, hòa 2, thua 4.

Na Uy và Senegal chưa từng chạm trán nhau tại VCK FIFA World Cup.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Senegal

Hai đội tuyển đều sở hữu lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Senegal

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Sarr, Jackson, Mane.

Dự đoán tỷ số Na Uy 1-1 Senegal

Khanh Kiều
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