Nhận định Bỉ vs Iran, 02h00 ngày 22/6: Trận cầu sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Bỉ vs Iran, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một chiến thắng sẽ giúp Bỉ hoặc Iran tiến một bước dài và nắm thế chủ động trong việc giành vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp, trong khi một thất bại có thể đẩy bất kỳ ai trong số họ đến bờ vực của một chiến dịch thất bại

Bỉ rõ ràng là những người được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Quỷ đỏ đang chễm chệ ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA và luôn được coi là một thế lực đáng gờm tại châu Âu. Mặc dù thế hệ vàng từng làm mưa làm gió đang bước vào những chương cuối cùng của sự nghiệp, song HLV Rudi Garcia vẫn đang sở hữu một đội hình là sự pha trộn thú vị giữa kinh nghiệm dày dặn và sức trẻ đầy nhiệt huyết.

Dàn cựu binh đẳng cấp thế giới như Kevin De Bruyne, thủ thành Thibaut Courtois hay tiền đạo Romelu Lukaku vẫn là điểm tựa vững chắc để dẫn dắt các tài năng đang lên. Hỗ trợ cho họ là những cầu thủ đang thăng hoa như Doku, Tielemans... Tuy nhiên, ngày ra quân của Bỉ không suôn sẻ khi họ chật vật thoát thua trước Ai Cập.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Iran đến với giải đấu trong tâm thế của một đội bóng cửa dưới đầy quả cảm. Iran đại diện cho tinh thần thi đấu không khoan nhượng của bóng đá châu Á. Họ đã vượt qua những rào cản rất lớn về mặt thể lực và tâm lý do các vấn đề ngoài sân cỏ.

Theo những thoả thuận với FIFA, đội tuyển Iran không được phép lưu trú qua đêm trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này buộc họ phải đặt đại bản doanh tại thành phố Tijuana của Mexico và liên tục di chuyển qua biên giới để tập luyện cũng như thi đấu, một sự bất lợi khổng lồ so với các đối thủ cùng bảng.

Dù vậy, Iran cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt. Trận ra quân, họ đã giành 1 điểm trong thế 2 lần bị New Zealand dẫn trước. Dù kết quả này có thể gây tiếc nuối nhưng trong bối cảnh bị khó khăn bủa vây, dù sao thì màn ra quân của họ cũng mang tới nhiều tín hiệu tích cực.

Nếu chỉ nhìn vào những trận đấu khởi động trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Bỉ thể hiện một phong độ huỷ diệt. Bỉ đã trải qua một chuỗi 14 trận bất bại đầy ấn tượng. Dưới triều đại Garcia đã thi đấu 15 trận thì Bỉ chỉ thua đúng 1. Ở chuỗi trận này, ông Garcia đã giúp đội nhà giành tới 9 chiến thắng, hòa 5. Đặc biệt, hàng công "Quỷ đỏ" đã phô diễn sức mạnh đáng sợ khi nã vào lưới các đối thủ tới 20 bàn chỉ trong 5 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho giải đấu.

Thế nhưng, khi bước vào sân chơi chính thức, những bóng ma quá khứ dường như lại hiện về ám ảnh họ. Bỉ cho thấy sự sa sút đáng báo động tại các vòng chung kết giải đấu lớn. Họ từng bị loại đầy cay đắng ở vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar và gần đây nhất là dừng bước sớm ở vòng 16 đội tại EURO 2024.

Trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Ai Cập ở lượt trận mở màn trên đất Mỹ càng làm dấy lên những lo ngại. Trong trận đấu đó, Bỉ đã bị dẫn trước bởi một siêu phẩm và chỉ có thể thoát thua nhờ tình huống đối phương phản lưới nhà sau pha uy hiếp của cầu thủ vào thay người Romelu Lukaku. Chuỗi trận không thắng của Bỉ tại các kỳ World Cup giờ đã kéo dài lên con số 3 (trong khi trước đó họ từng thắng 11/13 trận). Con số này cho thấy một sự chững lại rõ rệt của đại diện châu Âu.

Về phía đội tuyển Iran, hành trình tiến tới World Cup của họ ở khu vực châu Á là êm ả. Tuy nhiên, khi bước ra biển lớn và đối đầu với những đối thủ ngoài châu lục, sự chênh lệch bắt đầu lộ rõ. Trong năm qua, những thất bại trước các đội bóng như Nigeria, Nga hay Qatar đã bộc lộ những điểm yếu chí mạng trong hệ thống phòng ngự của HLV Amir Ghalenoei.

Lịch sử cũng không ủng hộ đại diện châu Á khi họ đã tham dự 6 kỳ World Cup nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng, đồng thời để thua tới 7 trong số 10 lần chạm trán các đối thủ đến từ châu Âu. Tính tổng thể, Iran mới chỉ có đúng 3 chiến thắng sau 19 trận đấu tại đấu trường World Cup.

Nhìn chung, cuộc đối đầu này là sự chênh lệch rõ ràng về mặt thế trận. Bỉ chắc chắn sẽ áp đặt lối chơi, kiểm soát bóng và tìm kiếm những khe hở từ hàng phòng ngự đối phương thông qua đôi chân ma thuật của De Bruyne. Trong khi đó, Iran sẽ chủ động chơi lùi sâu, tận dụng tối đa thể lực và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn phản công sắc lẹm với điểm đến là Mehdi Taremi. Nếu Bỉ không cải thiện được khả năng dứt điểm so với trận gặp Ai Cập, họ hoàn toàn có thể rơi vào bẫy của đại diện châu Á.

Bỉ đang phải đối mặt với một số vấn đề về nhân sự. Ngôi sao chạy cánh Doku nhiều khả năng sẽ vắng mặt vì vấn đề về đường hô hấp, tạo cơ hội cho tài năng trẻ Matias Fernandez-Pardo của Lille thể hiện mình bên cạnh Leandro Trossard. Ở tuyến giữa, bộ đôi đang thi đấu tại Premier League là Youri Tielemans và Amadou Onana vẫn sẽ đóng vai trò lá chắn thép, tạo không gian sáng tạo cho nhạc trưởng De Bruyne.

Trên hàng công, Lukaku đã tạo ra tác động lớn khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận trước, song sự thiếu hụt thể lực do ít được ra sân trong màu áo Napoli mùa qua có thể khiến anh tiếp tục đóng vai trò siêu dự bị. Thay vào đó, Charles De Ketelaere của Atalanta được kỳ vọng sẽ xuất phát ở vị trí số 9 ảo để quấy rối hàng thủ đối phương.

Iran thì tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Mehdi Taremi. Tiền đạo 33 tuổi thuộc biên chế Olympiacos đã bỏ túi 60 bàn thắng ở cấp độ quốc tế. Sát cánh cùng anh có thể là Shahriyar Moghanlou trong sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 tuỳ biến. Ở tuyến dưới, lão tướng 36 tuổi Ramin Rezaeian đang thể hiện nguồn năng lượng không tuổi khi vừa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup. Rõ ràng, sự kết dính và lối chơi kỷ luật sẽ là vũ khí lớn nhất mà Iran dùng để chống lại đẳng cấp vượt trội của người Bỉ trong lần đầu tiên hai quốc gia chạm trán nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.