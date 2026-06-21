Nhận định Tây Ban Nha vs Saudi Arabia, 23h00 ngày 21/6: 'La Roja' đứng dậy mạnh mẽ

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Saudi Arabia, bảng H World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha cần chiến thắng đầu tiên sau trận hòa Cape Verde, trong khi Saudi Arabia muốn tiếp tục duy trì lợi thế sau khi cầm hòa Uruguay ở lượt ra quân.

Nhận định trước trận Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ hai với áp lực lớn hơn dự kiến. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội trước Cape Verde nhưng không thể ghi bàn, qua đó phải chấp nhận trận hòa 0-0 trong ngày ra quân.

La Roja cần 3 điểm để lấy lại vị thế của ứng viên hàng đầu bảng H. Tây Ban Nha đã dừng bước ở vòng 1/8 trong hai kỳ World Cup gần nhất và bị loại từ vòng bảng năm 2014. Vì thế, nhà vô địch EURO không muốn tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối.

Phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia khởi đầu giải đấu bằng trận hòa 1-1 trước Uruguay. Abdulelah Al Amri mở tỷ số ở phút 41, trước khi Maxi Araujo gỡ hòa cho đại diện Nam Mỹ ở cuối trận. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Georgios Donis giữ nguyên cơ hội trong bảng đấu mà cả bốn đội đều có 1 điểm.

Saudi Arabia mang đến trận đấu này cách tiếp cận rõ ràng. Đại diện châu Á cần giữ cự ly đội hình, thu hẹp khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ, đồng thời chờ cơ hội phản công. Salem Al Dawsari vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công nhờ kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt.

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình. Lamine Yamal và Nico Williams nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Cape Verde. Sự xuất hiện của bộ đôi này sẽ giúp La Roja tăng tốc độ ở hai biên và mở ra nhiều phương án tiếp cận khung thành Saudi Arabia.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Tây Ban Nha nắm 86,7% chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của Saudi Arabia là 4,3%. Trên BXH FIFA, Tây Ban Nha đang đứng thứ 3, cao hơn Saudi Arabia 56 bậc.

Dự đoán tỷ lệ thắng của 2 đội tuyển.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha hòa 0-0 trước Cape Verde ở trận mở màn World Cup 2026. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng của Luis de la Fuente thắng 2 và hòa 4 trong 6 trận gần nhất.

Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở lượt trận đầu tiên. Đại diện châu Á thắng 1, hòa 2 và thua 3 trong 6 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 2006. Tây Ban Nha thắng Saudi Arabia 1-0 nhờ bàn thắng của Juanito ở vòng bảng. La Roja cũng toàn thắng trong hai trận giao hữu trước đối thủ này.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

HLV Luis de la Fuente không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận hòa Cape Verde. Lamine Yamal đã thi đấu 19 phút ở lượt ra quân sau khi bình phục chấn thương gân kheo gặp phải cuối tháng 4 trong màu áo Barcelona. Nico Williams cũng sẵn sàng đá chính, trong khi Ferran Torres và Gavi có thể trở lại ghế dự bị.

Tây Ban Nha vẫn bỏ ngỏ khả năng sử dụng Victor Munoz vì vấn đề gân kheo. Ở tuyến giữa, Rodri tiếp tục giữ vai trò điều phối lối chơi, bên cạnh những phương án như Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz và Dani Olmo.

Saudi Arabia không báo cáo trường hợp chấn thương nào trước trận đấu. Abdulelah Al Amri tiếp tục giữ vị trí ở hàng thủ sau khi ghi bàn vào lưới Uruguay. Trên hàng công, Salem Al Dawsari nhiều khả năng đá chính bên hành lang cánh, trong khi Firas Al Buraikan tiếp tục sắm vai mũi nhọn.

Đội hình dự kiến 2 đội.