Nhật Bản giành chiến thắng đậm nhất lịch sử dự World Cup, nhăm nhe phá kỷ lục châu Á

TPO - Bằng một thế trận áp đảo, khả năng kiểm soát tuyến giữa linh hoạt và những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, Nhật Bản đã vùi dập Tunisia 4-0. Đây là chiến thắng đậm nhất của họ trong những lần tham dự World Cup.

Trước đây, cùng lắm Nhật Bản chỉ thắng với chênh lệch 2 bàn (3-1 trước Đan Mạch năm 2010 và 2-0 trước chính Tunisia năm 2002). Tỷ số 4-0 vừa qua cho thấy Nhật Bản đã đạt được bước nhảy vọt đáng khích lệ ở mặt trận tấn công. Đây chính là trận thắng có cách biệt lớn nhất mà đội tuyển này từng tạo ra.

Cột mốc vừa qua chứng minh hệ thống chiến thuật tấn công của Nhật Bản đã được nâng cấp một cách toàn diện. Các chân sút áo xanh không chỉ cho thấy sự sắc bén trong khâu phối hợp, xâm nhập vòng cấm mà còn thể hiện sự tàn nhẫn, lạnh lùng tối đa ở những cú dứt điểm cuối cùng để kết liễu đối thủ.

4 bàn thắng mà họ có được trước Tunisia đến từ đối mặt, dứt điểm cận thành, sút xa và đánh đầu. Đáng nể hơn, Samurai xanh đang duy trì hệ thống vận hành đó trong bối cảnh vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu gồm Mitoma, Minamino, Endo và mới nhất là Kubo.

Với 4 lần chọc thủng lưới Tunisia, Nhật Bản đã nhanh chóng nâng tổng số pha lập công của họ tại chiến dịch World Cup năm nay lên con số 6. Thành tích ấn tượng này giúp Samurai xanh sớm san bằng kỷ lục ghi bàn của chính họ tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, đồng thời bắt kịp số bàn thắng mà Hàn Quốc từng làm được vào năm 2010.

Tham vọng của những chiến binh châu Á chắc chắn sẽ không dừng lại ở những con số hiện tại. Giải đấu vẫn đang tiếp diễn và hành trình tiến sâu của Nhật Bản hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều trận cầu bùng nổ phía trước.

Mục tiêu lớn nhất mà đội bóng áo xanh nhăm nhe hướng tới là xô đổ kỷ lục vĩ đại nhất của châu lục: 8 bàn thắng mà tuyển Hàn Quốc từng ghi trên hành trình lọt vào tới vòng bán kết World Cup 2002.

Chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong các trận đấu tiếp theo, bóng đá Nhật Bản sẽ chính thức viết lại lịch sử. Đây là điều không hề quá sức với họ. Thậm chí Nhật Bản có thể làm được ngay trận tới vì Thụy Điển có hàng thủ mong manh, với tổng cộng 6 lần vào lưới nhặt bóng từ đầu giải. Cơ hội Nhật Bản phá kỷ lục châu Á ngay vòng bảng là điều hoàn toàn khả thi.