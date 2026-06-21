Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Nhật Bản giành chiến thắng đậm nhất lịch sử dự World Cup, nhăm nhe phá kỷ lục châu Á

Đặng Lai

TPO - Bằng một thế trận áp đảo, khả năng kiểm soát tuyến giữa linh hoạt và những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, Nhật Bản đã vùi dập Tunisia 4-0. Đây là chiến thắng đậm nhất của họ trong những lần tham dự World Cup.

ap26172208601119.jpg

Trước đây, cùng lắm Nhật Bản chỉ thắng với chênh lệch 2 bàn (3-1 trước Đan Mạch năm 2010 và 2-0 trước chính Tunisia năm 2002). Tỷ số 4-0 vừa qua cho thấy Nhật Bản đã đạt được bước nhảy vọt đáng khích lệ ở mặt trận tấn công. Đây chính là trận thắng có cách biệt lớn nhất mà đội tuyển này từng tạo ra.

Cột mốc vừa qua chứng minh hệ thống chiến thuật tấn công của Nhật Bản đã được nâng cấp một cách toàn diện. Các chân sút áo xanh không chỉ cho thấy sự sắc bén trong khâu phối hợp, xâm nhập vòng cấm mà còn thể hiện sự tàn nhẫn, lạnh lùng tối đa ở những cú dứt điểm cuối cùng để kết liễu đối thủ.

4 bàn thắng mà họ có được trước Tunisia đến từ đối mặt, dứt điểm cận thành, sút xa và đánh đầu. Đáng nể hơn, Samurai xanh đang duy trì hệ thống vận hành đó trong bối cảnh vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu gồm Mitoma, Minamino, Endo và mới nhất là Kubo.

nhat-ban-3-tunisia.jpg

Với 4 lần chọc thủng lưới Tunisia, Nhật Bản đã nhanh chóng nâng tổng số pha lập công của họ tại chiến dịch World Cup năm nay lên con số 6. Thành tích ấn tượng này giúp Samurai xanh sớm san bằng kỷ lục ghi bàn của chính họ tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, đồng thời bắt kịp số bàn thắng mà Hàn Quốc từng làm được vào năm 2010.

Tham vọng của những chiến binh châu Á chắc chắn sẽ không dừng lại ở những con số hiện tại. Giải đấu vẫn đang tiếp diễn và hành trình tiến sâu của Nhật Bản hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều trận cầu bùng nổ phía trước.

Mục tiêu lớn nhất mà đội bóng áo xanh nhăm nhe hướng tới là xô đổ kỷ lục vĩ đại nhất của châu lục: 8 bàn thắng mà tuyển Hàn Quốc từng ghi trên hành trình lọt vào tới vòng bán kết World Cup 2002.

Chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong các trận đấu tiếp theo, bóng đá Nhật Bản sẽ chính thức viết lại lịch sử. Đây là điều không hề quá sức với họ. Thậm chí Nhật Bản có thể làm được ngay trận tới vì Thụy Điển có hàng thủ mong manh, với tổng cộng 6 lần vào lưới nhặt bóng từ đầu giải. Cơ hội Nhật Bản phá kỷ lục châu Á ngay vòng bảng là điều hoàn toàn khả thi.

Đặng Lai
#Nhật Bản #World Cup #kỷ lục #chiến thắng #tấn công #Tunisia #Tin tức World Cup #World Cup 2026 #tin WC #kết quả World Cup #Anh #Đức #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Brazil #Hà Lan #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe