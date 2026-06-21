Thủ môn tuyển Curacao đi vào lịch sử World Cup với kỷ lục cứu thua

TPO - Trận đấu giữa Ecuador và Curacao đã khép lại với kết quả 0-0. Trận đấu này mang lại cho Curacao điểm số đầu tiên ở World Cup và đưa thủ thành Eloy Room của Curacao vào lịch sử giải đấu với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 15 pha cứu thua trong 90 phút - nhiều nhất từ trước tới nay.

Ngay từ những phút đầu tiên, Ecuador - đội bóng đang khao khát điểm số để nuôi hy vọng đi tiếp - đã dồn ép Curacao bằng sức ép nghẹt thở. Phút thứ 3, tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia có cơ hội mười mươi trong vòng cấm, nhưng cú sút hiểm hóc của anh đã bị Eloy Room từ chối bằng pha phản xạ xuất thần. Đó chỉ là khởi đầu cho một ngày làm việc không tưởng của thủ thành đang khoác áo đội bóng hạng dưới Miami FC.

Xuyên suốt hiệp 1, hàng công Ecuador liên tục đặt khung thành Curacao vào tình trạng báo động. Hết John Yeboah, Gonzalo Plata rồi lại đến Enner Valencia thi nhau bắn phá, nhưng tất cả đều phải nản lòng trước đôi tay vững như bàn thạch của Room.

Sang đến hiệp hai, kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại. Sức ép từ đội bóng Nam Mỹ ngày một gia tăng với những cú sút xa của Moises Caicedo hay pha đánh đầu cận thành từ phạt góc của Plata, nhưng Eloy Room vẫn là người chiến thắng.

Room liên tục bay lượn trước khung thành

Đỉnh điểm của sự kịch tính đến ở giữa hiệp hai khi Room liên tiếp từ chối hai cú đánh đầu hóc hiểm của Valencia và Kevin Rodriguez chỉ trong chớp mắt. Anh bay lượn trong khung gỗ, ra vào hợp lý và thể hiện một phong độ "lên đồng" thực sự. Dù Ecuador đã tung hết những quân bài dự bị tốt nhất như Nilson Angulo để tìm kiếm bàn gỡ, mành lưới của Curacao vẫn hoàn toàn bất khả xâm phạm.

Như Vozinha, Room tiếp tục đóng vai người hùng giúp đội nhà giành điểm số lịch sử tại World Cup. Nhưng dấu ấn của Room được ghi nhận với kỷ lục 15 pha cứu thua. Anh trở thành thủ môn có nhiều pha cản phá nhất từ trước tới nay (tính trong 90 phút chính thức). Tim Howard từng tạo ra 16 pha cứu thua ở trận gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2014 nhưng khi đó, anh thi đấu 120 phút, còn Room chỉ ra sân 90 phút.

Phần thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho một màn trình diễn phòng ngự để đời của Room. Dù kết cục của Curacao có ra sao, kỷ lục 15 pha cứu thua của Eloy Room chắc chắn sẽ mãi được nhắc đến như một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất World Cup lần này.