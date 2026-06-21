Nhận định New Zealand vs Ai Cập, 08h00 ngày 22/6: Tìm chiến thắng đầu tay

TPO - Nhận định bóng đá New Zealand vs Ai Cập, 08h00 ngày 22/6, bảng G World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. New Zealand và Ai Cập đều hòa trận ra quân. Họ không còn nhiều “dư địa” để rơi điểm nữa. Phải thắng, đó là mệnh lệnh với cả hai đội.

Nhận định trước trận New Zealand vs Ai Cập

Lượt trận đầu tiên của bảng G, trong khi New Zealand hai lần dẫn trước Iran rồi hai lần bị gỡ hòa thì Ai Cập và Bỉ cũng rời sân với kết quả hòa, sau khi mỗi bên sút tung lưới nhau 1 lần.

Với việc cả 4 đội đều hòa, bảng G vẫn vô cùng căng thẳng. Nhưng nhu cầu giành chiến thắng đang trở nên cấp thiết hơn cả đối với New Zealand. Đội bóng của HLV Darren Bazeley, sau trận gặp Ai Cập rạng sáng 21/6, sẽ đối đầu với Bỉ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

New Zealand (áo sẫm) đã có trận hòa đầy tiếc nuối với Iran trong ngày ra quân.

Ai cũng thấy, gặp Bỉ - đội mạnh nhất bảng và có lẽ nằm trong số 10 đội mạnh nhất giải - là chuyện lành rất ít và dữ rất nhiều với New Zealand. Thế nên, lựa chọn sáng suốt nhất với đội bóng châu Đại dương là dồn toàn lực tìm kiếm chiến thắng trước Ai Cập.

Nhưng có một vấn đề, Ai Cập cũng khát thắng không kém. Họ giống như New Zealand, đều chưa từng có chiến thắng nào tại các VCK World Cup. Nhưng so với đội của HLV Bazeley, Ai Cập còn phải gánh vác gánh nặng lịch sử lớn hơn.

Dù là quốc gia châu Phi đầu tiên tham dự World Cup (năm 1934), họ lại hiếm khi được dự giải đấu này, với chỉ 2 lần giành quyền vào VCK giải đấu tính từ năm 1938 đến trước kỳ World Cup năm nay. So với các đội “đồng hương”, Ai Cập khá lép vế ở sân chơi thế giới, dù tại châu Phi, đội bóng này là một quyền lực với 7 lần vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu New Zealand vs Ai Cập

Trở lại trận đấu với New Zealand, Ai Cập đang có chút lợi thế về lịch thi đấu để dễ bề tính toán. Lượt trận cuối cùng, đại diện Bắc Phi này được gặp Iran. Đội bóng châu Á đã thể hiện nhiều chuệch choạc và cũng gặp nhiều khó khăn về tâm lý do những yếu tố ngoài chuyên môn, nên đã phải nhận trận hòa "hút chết" trước New Zealand.

Một thắng lợi trước Iraq có thể xem là mục tiêu không quá khó với Ai Cập, nếu nhìn vào cách họ từng hạ gục một "anh tài" châu Á khác là Saudi Arabia tới 4-0 ở trận giao hữu hồi tháng 3. Nhưng để mục tiêu ấy có ý nghĩa, trước hết, Ai Cập cần có điểm, hoặc tốt nhất là đánh bại New Zealand. Trong trường hợp ngược lại, một thất bại có thể đẩy Ai Cập tới bờ vực bị loại.

Thành tích đối đầu đang ủng hộ Ai Cập. Họ vẫn bất bại trong 3 lần gặp đội tuyển New Zealand trước đây với hai chiến thắng và một trận hòa. Lần gần nhất là chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu tại Cairo cách đây hai năm.

Nhưng hai quốc gia này chưa từng gặp nhau tại World Cup. Và đây thậm chí còn là trận đấu World Cup đầu tiên của New Zealand với một đối thủ đến từ châu Phi trên đấu trường cúp thế giới.

Khi không có nhiều dữ liệu từ quá khứ, trận đối đầu giữa Ai Cập và New Zealand hôm nay có thể được dự báo qua lăng kính của AI. 25.000 kịch bản mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta, với sự hỗ trợ từ AI, đã xác định Ai Cập là đội có khả năng giành 3 điểm cao hơn, với 58,5% cơ hội chiến thắng.

New Zealand chỉ giành chiến thắng trong 18,5% số lần mô phỏng đó, trong khi tỷ lệ hòa là 23%. Điều này cũng không gây ngạc nhiên, bởi so về giá trị đội hình, New Zealand cũng ở một khoảng cách rất xa so với Ai Cập. Theo tính toán của Transfermarkt, cả đội New Zealand chỉ có giá 34 triệu euro, chỉ bằng 1/4 so với con số 116 triệu euro của Ai Cập.

Thông tin lực lượng New Zealand vs Ai Cập

Sau trường hợp Matthew Garbett chấn thương gân kheo và rút khỏi giải đấu khiến New Zealand phải gọi bổ sung Logan Rogerson vào ngày 15/6, HLV Darren Bazeley không còn gặp vấn đề gì về thể lực trước trận đấu với Ai Cập.

Trong trận ra quân, dù Chris Wood không bổ sung thêm bàn thắng nào vào tổng số 45 pha lập công cho ĐTQG, nhưng hai đường kiến ​​tạo trong trận đấu với Iran đã chứng tỏ rằng tiền đạo 34 tuổi này vẫn sẽ là mối hiểm họa lớn nhất với hàng phòng ngự Ai Cập.

Giống như New Zealand, Ai Cập đã hòa với Bỉ mà không gặp thêm vấn đề chấn thương nào, giúp HLV Hossam Hassan có đầy đủ đội hình để lựa chọn cho cuộc gặp với đội bóng đến từ châu Đại Dương.

Mohamed Salah vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội và chỉ còn kém hai bàn so với kỷ lục 69 bàn thắng của chính ông thầy Hassan cho đội tuyển Ai Cập, một kỷ lục mà anh có thể san bằng nếu ghi cú đúp vào lưới New Zealand.

Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo huyền thoại này trước Bỉ (với đường kiến tạo cho Emam Ashour lập công) gợi ý rằng anh có thể sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm sáng tạo hơn. Nhiều khả năng, Vua phá lưới Premier League sẽ xuất phát ở vị trí tiền đạo lùi, vừa để có thêm không gian cho anh, vừa khiến New Zealand gặp khó khăn trong cách bố trí theo kèm.

Salah (phải) đã có 1 kiến tạo ở trận ra quân.

Khi đó, HLV Hassan có thể đặt niềm tin vào Omar Marmoush cho vị trí tiền đạo cắm. Chân sút của Man City đang hồi sinh phong độ ở giai đoạn cuối mùa giải CLB vừa qua và cũng đã nổ súng giúp Ai Cập thắng Saudi Arabia 4-0 trong trận giao hữu hồi tháng 3.

Nếu các tiền đạo danh tiếng của Ai Cập tìm được nhịp điệu và sự ăn ý như vốn có, các CĐV của đội bóng này có quyền hy vọng vào một thắng lợi trước New Zealand.

Đội hình dự kiến New Zealand vs Ai Cập

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush

Dự đoán tỷ số: New Zealand 1-3 Ai Cập